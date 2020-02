Robert Lewandowski, élu meilleur footballeur polonais pour la huitième fois

Attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, il a été élu meilleur footballeur polonais de l’année pour la huitième fois, après un vote du magazine Pilka Nozna.

02/03/2020

Agir à 14:27

CET

Sport.es

Lewandowski a remporté ce titre de 2011 à 2017, tandis que l’année dernière le prix a été décerné au gardien de West Ham, Lukasz Fabianski. En 2019, l’attaquant du set de munitions a marqué 48 buts en 48 matchs avec le Bayern Munich, devenant le meilleur buteur de la Bundesliga lors de l’édition précédente.

La star polonaise a célébré le titre individuel avec un but lors de la victoire ce week-end du Bayern Munich contre Mayence 05 (1-3), qui conforte ceux de Flick en tant que leaders de la Bundesliga, un point au-dessus de leur poursuivant, le RB Leipzig.

Dans son compte Instagram personnel, le marqueur a posté une photo à côté du trophée et a ajouté: “Chaque prix est non seulement une confirmation que l’effort en vaut la peine, mais aussi une motivation supplémentaire pour travailler encore plus dur.”

Ka & zdot; da nagroda, ka & zdot; de wyró & zdot; nienie to nie tylko potwierdzenie, & zdot; e warto by & lstrok; or dawa & cacute; z siebie wszystko, ale to tak & zdot; e dodatkowa motywacja do jeszcze ci & eogon; & zdot; szej pracy w kolejnym roku . Bardzo Dzi & Eogon; Kuje Za Nagrod & Eogon; i tytu & lstrok; Pilkarza Roku 2019 w Polsce, a tak & zdot; e wskazanie Reprezentacji Polski, której jestem kapitanem – dru & zdot; yn & aogon; roku # Pi & lstrok; kaNo & zdot; na . Dzi & eogon; kuj & eogon; wszystkim kibicom za wsparcie, dzi & eogon; ki Wam jestem silniejszy⚽ #Polska # RL9 Chaque prix n’est pas seulement une confirmation qu’il en valait la peine, mais c’est aussi une motivation supplémentaire pour travailler encore plus dur . Merci beaucoup pour le prix et le titre de Footballeur de l’année 2019 en Pologne, ainsi que pour la nomination de l’équipe nationale polonaise dont je suis le capitaine – l’équipe de l’année # Pi & lstrok; kaNo & zdot; na . Merci à tous les supporters, grâce à vous je suis plus fort! ⚽

Un message partagé par Robert Lewandowski (@ _rl9) le 2 février 2020 à 1:16 PST