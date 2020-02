Robert Lewandowski manquera des matchs cruciaux avec blessure

Crédit photo: .

Robert Lewandowski manquera jusqu’à quatre semaines après s’être blessé au genou gauche lors de la victoire du Bayern sur Chelsea. Lewandowski mène la Bundesliga avec 25 buts, alors comment le Bayern compensera-t-il l’absence de son attaquant vedette?

Robert Lewandowski prend une blessure au genou

Au cours de son séjour de dix ans en Bundesliga, Lewandowski n’a raté que 16 matchs, et jamais plus de quatre en une saison. Lewandowski ratera des matchs contre Hoffenheim, Ausburg, Union Berlin et Francfort. Il ratera également le match retour de Chelsea et le quart de finale de la Coupe DFB contre Schalke.

Le titre du Bayern sous la menace

Le Bayern n’est qu’un point clair en haut du tableau, donc tous les points sont essentiels à ce stade. L’absence de Lewandowski pourrait jouer un grand rôle dans la course au titre. Le Bayern dépend fortement de son international polonais, parfois il compte trop sur lui. Par exemple, lors de son dernier match de Bundesliga contre Paderborn, qui est actuellement assis au bas de la table, le Bayern n’a récolté que 3 points après 2 buts de Lewandowski, dont un vainqueur à la 88e minute.

La compétition ne fait que s’améliorer car Dortmund est sur une forme convaincante de forme, dirigée par la nouvelle signature Erling Haaland, donc le Bayern doit rester à son meilleur.

Une sortie de Ligue des Champions?

Lors de leur récent match de Ligue des Champions à Stamford Bridge, Robert Lewandowski a marqué et fourni 2 passes décisives, étant un joueur majeur dans la victoire 3-0 du Bayern. Avec Lewandowski manquant le match à domicile, les Bleus pourraient-ils bouleverser les livres d’histoire? Cela semble peu probable, mais le pôle est un acteur si important pour la partie allemande, que cela pourrait être possible.

Dossiers personnels

Lewandowski poursuit également des buts et des records personnels, qui pourraient être entravés par cette blessure. Le record de Gerd Muller avec 40 buts en une saison est menacé, Lewandowski ayant 25 buts dans cette campagne. Cela peut ne pas arriver, car il manquera quatre semaines. Lewandowski poursuit également la chaussure d’or de la Bundesliga, mais Timo Werner n’est pas loin derrière avec 21 et semble destiné à rattraper son retard alors que le Polonais est blessé.

Photo principale:

Intégrer à partir de .