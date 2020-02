Robert Lewandowski parle de la situation des entraîneurs du Bayern et de son échec de transfert à Manchester United

Robert Lewandowski connaît une saison incroyable au Bayern Munich – surtout depuis que Hansi Flick a pris la direction intérimaire. L’international polonais domine actuellement la course pour Törjagerkanone avec 25 buts. Dans une interview accordée à The Guardian, il parle de sujets dont sa vie en Allemagne sous différents managers.

Il a été dit à plusieurs reprises auparavant que les joueurs sont très heureux sous Flick et que tout le monde développe une mentalité positive. Lewandowski a ajouté ses réflexions sur le sujet:

Les joueurs se sentent plus en confiance car ils savent ce que l’entraîneur attend d’eux. La communication est bien meilleure. Je crois toujours qu’un jour nous jouerons la finale de la Ligue des champions et nous la gagnerons.

Lewandowski a connu des moments très spéciaux sous Pep Guardiola, dont ses cinq buts en neuf minutes contre le VLF Wolfsburg. Il a parlé de ses expériences sous l’Espagnol:

Quand Pep est arrivé au Bayern Munich, les gens pensaient que nous jouerions sans numéro 9. Pour moi, c’était comme: «Peut-être que je devrais essayer de jouer un autre style. J’ai beaucoup appris de Pep. Nous avons beaucoup parlé de tactique et pour moi, c’était quelque chose de nouveau. Je savais que si je pouvais jouer pour Guardiola avec son esprit et ses idées – sur la tactique, sur les attaquants – ce serait bien pour moi. Dans le football moderne, il est très difficile de jouer sans attaquant. Je n’ai pas vu ça depuis quelques années.

Le Polonais s’est amusé pendant les séances d’entraînement à Dortmund. Il a expliqué comment Klopp l’a aidé à développer une mentalité compétitive:

A Dortmund, nous parions que si je marque 10 buts, Jürgen Klopp me donne 50 euros. Les premières séances d’entraînement, j’en marque trois ou quatre. Puis après cinq, six, sept séances, je marque sept, huit. Après trois mois, je marque chaque entraînement plus comme 10. Au bout de quelques semaines, Jürgen a déclaré: «Plus, c’est trop pour moi. Je ne veux plus vous payer. »Cela faisait partie de ma mentalité. Cela m’a été très utile. Et bien d’une autre manière.

Si le Borussia Dortmund n’avait pas laissé Lewandowski rejoindre Manchester United, les choses auraient pu être très différentes aujourd’hui. L’attaquant a révélé qu’il souhaitait rejoindre United quand Alex Ferguson l’a contacté en 2012. Honnêtement, cela aurait été une grosse erreur s’il avait signé pour la Premier League – il s’intègre en Bundesliga plus qu’ailleurs:

Je parlais avec lui (Sir Alex Ferguson) après deux ans à Dortmund et à cette époque, je pensais vraiment à un déménagement à Manchester United. À cause de Ferguson et à cause de Manchester United. Le Borussia Dortmund a dit: “Non, c’est ça.” C’était la première fois que je pensais au déménagement parce que si vous recevez un appel téléphonique de Sir Alex Ferguson, pour un jeune joueur, c’était quelque chose d’incroyable. Ce fut une journée spéciale pour moi.

Lewandowski a une mentalité féroce et a une idée claire de l’endroit où il veut être dans quelques années. Il explique comment il ne veut pas être le joueur qui attend tout le match que ses coéquipiers lui livrent le ballon. Il a dit:

Je veux jouer longtemps. Je ne me sens pas 31 ans et tout ce que je fais maintenant travaille pour me garder au top pendant les cinq, six prochaines années. Je ne veux pas être un attaquant qui passe 90 minutes dans la surface à attendre le ballon. Je n’aime pas recevoir le ballon 10 fois au cours d’un match. Ce n’est pas assez pour moi; Je trouve ces jeux difficiles.

Il répète comment il veut jouer différemment de la plupart des autres attaquants. Il préfère jouer avec un motif différent:

Parfois, vous devez être là en attendant le ballon et si vous l’obtenez une fois dans les 90 minutes, vous devez être prêt. Mais je dis: “Je veux faire partie de l’équipe, du jeu, je veux bouger et passer et pas seulement attendre le ballon.” C’est pourquoi je cherche toujours de l’espace pour récupérer le ballon et retrouver mes coéquipiers. Je peux toujours travailler sur tout. Mais une chose? Peut-être pour tirer à distance.

Robert Lewandowski, légende du Bayern Munich

14-15 49 ⚽ 25 1

15-16 51 ⚽ 42 2

16-17 47 ⚽ 43 2

17-18 48 ⚽ 41 2

18-19 47 ⚽ 40 3

19-20 3 ⚽ 4 (jusqu’à présent) pic.twitter.com/T7M8jREO6I

– Objectif (@goal) 21 août 2019

Alors que les matches à élimination directe de la Ligue des champions approchent, le Bavarois est très confiant et espère que les détenteurs du titre de Bundesliga pourront faire un long chemin dans la compétition cette fois.