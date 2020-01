Robert Lewandowski reprend l’entraînement par équipe, prêt pour le Bayern contre le Hertha Berlin

Selon un rapport de Bild, Robert Lewandowski a repris aujourd’hui l’entraînement complet de l’équipe pour le Bayern Munich à peine 25 jours après une opération mineure sur l’aine. L’as polonais avait raté le camp d’entraînement hivernal du Bayern au Qatar afin de travailler individuellement avec une équipe d’entraîneurs et de physiothérapeutes de la Säbener Strasse.

Après un bref échauffement individuel, Lewandowski a rejoint le reste de l’équipe pour ce qui aurait été un “entraînement tactique secret” avec Hansi Flick. La session s’est déroulée sur un terrain d’entraînement fermé, à l’abri des regards de la presse et du public. Ils travaillaient probablement sur des tactiques spécifiques qu’ils déploieront contre Berlin.

À ce stade, l’attaquant devrait être en lice pour commencer le match d’ouverture du Bayern du Rückrunde contre le Hertha Berlin. Plus tôt cette semaine, Lewandowski a terminé une séance de diagnostic complète dans la salle de musculation de la Säbener Strasse, après quoi il a été jugé suffisamment en forme pour reprendre l’entraînement complet de l’équipe.

Après son retour de sa propre blessure, Serge Gnabry pourrait également être en lice pour faire partie de l’équipe face à Berlin.

Un bonus supplémentaire

Comme bonus supplémentaire pour Lewandowski, il vient également d’être nommé dans l’équipe de l’année de l’UEFA pour 2019 après une année civile incroyable pour le club et le pays. Pour lui, ce fut une autre année pleine de records, de jalons et plus d’argenterie à ajouter à son armoire à trophées.