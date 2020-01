Robert Moreno donne son accord aux signatures de Monaco

Bien qu’il s’agisse du marché d’hiver le moins évolué des dernières saisons Monaco, Robert Moreno s’est félicité des changements qui ont été apportés à la main-d’œuvre. Trois départs: Jean-Kévin Augustin (affecté à Leeds), Gabriel Boschilia (International Porto Alegre) et Jordi Mboula (prêté à Huesca); et trois ajouts: Youssouf Fofana (Strasbourg), Aurélien Tchouaméni (Bordeaux) et Radoslaw Majecki qui se sont cependant rendus au Legia Varsovie jusqu’à la fin de la saison.

30/01/2020 à 19:15

CET

Sport.es

En bref, Robert Moreno travaillera avec deux nouveaux éléments: Youssouf Fofana et Aurélien Tchouaméni. Deux milieux de terrain qui augmentent la concurrence dans la zone large. C’est précisément ce que le technicien catalan a souligné. «Je voulais deux joueurs par position au centre du terrain. Si vous voulez être une grande équipe, vous devez avoir de grands joueurs. Cesc, Golovine … et les nouveaux sont. Le problème sera le mien pour décider des alignements, mais je suis très heureux“, a reconnu le coach.

Les deux nouveaux joueurs monégasques sont en mesure de faire leurs débuts, bien que Moreno veuille d’abord expliquer la proposition de football. “Ce sont deux jeunes et nous les aimions car il est très intéressant de travailler avec cette série de footballeurs. Je répète cependant que la chose la plus importante est qu’elle augmente la concurrence“at-il ajouté.

Maintenant, le préparateur craint qu’il ne se rende à Islam Slimani, qui a déjà confirmé qu’il aimerait commencer une nouvelle aventure en Premier League. “Je ne sais pas ce qui va se passer … Nous parlerons le 1er février, puis nous saurons tous s’il est toujours avec nous”, a-t-il déclaré.