Robert Pattinson annonce en plaisantant ce qu'il fera s'il échoue dans le rôle de Batman: cinéma pour adultes | nndc Off Side

Robert Pattinson a plaisanté sur son rôle principal dans le nouveau film Batman. Selon l'acteur britannique d'avoir échoué dans ce rôle, il se consacrerait au cinéma pour adultes.

«Que ferez-vous si tous les pires scénarios sont développés? S'il n'a jamais l'atmosphère de Batman? ", a demandé à l'acteur le journaliste Alex Moshakis de "The Guardian", auquel Pattinson répond après avoir médité quelques secondes.

"Du porno … mais la maison de l'art porno" Il a répondu en riant à la fin d'une longue conversation dans laquelle il a fait référence à plusieurs aspects de sa carrière d'acteur, au point d'être très critique envers son travail.

«Je suis catastrophique… Je pense toujours que le pire des scénarios se produira. Alors quand ça arrive, je me dis: 'Gah! OK! Je suis prêt!", a commenté l'acteur qui, avant l'interview, était aux répétitions de Batman.

Robert Pattinson a également parlé de son rôle dans la bande "The Lighthouse" et qu'il était surpris d'avoir reçu de bons commentaires de la part des critiques et une éventuelle nomination aux Oscars.

"Je suis un peu surpris de la façon dont il a été reçu (…) J'adore le film. Je pense que c'est tellement génial. Mais je ne l'aurais jamais pensé … C'était mieux que presque tout ce que j'ai fait depuis des années, et c'est le film plus au hasard, sachant qu'il y a faim de choses qui sont très, très étranges, c'est super! C'est ce que j'aime faire! ", Déclara Pattinson.

Depuis sa retraite de la saga Twilight, en 2012, Robert Pattinson a tranquillement évolué pour devenir l'un des meilleurs acteurs britanniques. Alors pourquoi souffre-t-il autant de doutes?

