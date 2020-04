Roberto Carlos: “En seulement 10 minutes, j’ai décidé de quitter l’Inter et de rejoindre le Real Madrid”

La légende du Real Madrid, Roberto Carlos, a parlé à la FIFA dans un Instagram Live et a expliqué pourquoi il avait quitté l’Inter Milan pour signer pour le Real Madrid, où il a joué pendant la majeure partie de sa carrière et est finalement devenu l’un des meilleurs arrière gauche de l’histoire du football.

«À l’Inter, j’ai joué comme ailier et même comme attaquant. Mon principal problème était que j’ai marqué sept buts lors de mes sept premiers matchs, puis j’ai été joué en amont, où j’ai eu du mal. J’ai parlé au président pour lui dire que je ne pouvais pas jouer là-bas parce que le Brésil devait jouer la Copa America plus tard et je devais être un arrière. Le fait est que le même jour, j’ai rencontré Lorenzo Sanz et en seulement 10 minutes, j’ai décidé de quitter l’Inter et de rejoindre le Real Madrid », a révélé Roberto Carlos.

L’ancien défenseur a également évoqué ses deux buts de coup franc préférés.

«Celui contre Barcelone, même si je crois que celui qui m’a rendu célèbre est celui contre la France avec le Brésil. Le ballon était très léger et cela m’a un peu aidé », a-t-il déclaré.

Roberto Carlos a conclu sa brève interview en nommant les adversaires les plus coriaces auxquels il a été confronté au cours de sa carrière.

“Eto’o, Joaquin et Figo. Oui, Figo, il était très dur. L’adversaire le plus coriace que j’ai affronté », a-t-il déclaré.

Roberto Carlos a remporté trois titres en Ligue des champions et quatre titres en Liga avec le Real Madrid. Il a également remporté une Coupe du Monde de la FIFA avec le Brésil.