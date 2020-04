Roberto Carlos révèle son moment préféré en tant que joueur du Real Madrid

La légende du Real Madrid, Roberto Carlos, a parlé à ses fans via un Instagram Live et a partagé ses moments préférés et ses réflexions sur sa carrière dans le club. Roberto Carlos a été un joueur clé dans les septième, huitième et neuvième titres de la Ligue des champions de Madrid et sans doute l’un des meilleurs arrière gauche de tous les temps.

«Nous avons si bien joué en finale contre la Juventus pour La Septima. La Juve a eu de nombreuses occasions de marquer mais nous avons quand même gagné 1-0, nous avons gagné ce match non seulement avec notre qualité mais aussi avec notre motivation, nous le voulions plus. Je n’oublierai jamais cette nuit-là, nous sommes allés à Cibeles après le match et les rues étaient pleines et remplies de fans du Real Madrid chantant et célébrant. Si je devais en choisir un, ce serait mon souvenir préféré de mes années au Real Madrid », a déclaré la légende brésilienne.

Roberto Carlos a également parlé des années Galactico, lorsque Madrid a réuni des joueurs comme Zidane, Ronaldo, Figo, Beckham ou Raul dans la même équipe.

«Vous êtes arrivé au vestiaire, vous avez regardé autour de vous et vous avez vu un vainqueur du Ballon D’Or, le meilleur joueur espagnol, le meilleur marqueur ou le meilleur gardien de but du monde. Faire partie de cette atmosphère était très spécial. Parfois, je me disais “regardez ce que vous avez accompli”, a révélé Roberto Carlos.

Son dernier match en tant que joueur du Real Madrid a été la victoire contre Majorque qui a remporté le titre de Liga pour Madrid en 2007.

«Mon dernier match a eu lieu le 17 juin 2007. Nous avons accueilli Majorque lors du dernier match de la saison et nous étions même aux points avec Barcelone, qui affrontait Gimnastic. Si nous gagnions tous les deux nos matchs, nous conservions le titre. Nous avons commencé à perdre 0-1 tôt mais avons réussi à revenir en seconde période et avons gagné 3-1. Une victoire incroyable », a-t-il déclaré.

Roberto Carlos a également eu quelques mots à dire sur l’ancien président Lorenzo Sanz, décédé ce mois-ci.

«C’est l’homme qui m’a signé et m’a amené au club. Le simple fait de penser à lui me fait sourire. Il était président mais plus que tout fan. Il a vécu pour le Real Madrid. Lorsque nous avons fait match nul ou perdu un match, il nous a permis de rester calme, mais lorsque nous avons gagné quelque chose, il a été le premier à nous faire un câlin. Il était comme un père pour nous tous. Je ne l’ai jamais appelé Lorenzo Sanz et j’ai essayé de le faire. Pour moi, il a toujours été président ou président », a conclu Roberto Carlos.