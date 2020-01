Robertson explique pourquoi Liverpool ignore la revendication “ inutile ”

Date de publication: Lundi 20 janvier 2020 11:09

Liverpool Le défenseur Andy Robertson insiste sur le fait que son équipe ne songera pas à remporter le titre de Premier League tant que l’acte n’aura pas été accompli et continuera d’ignorer l’affirmation “inutile” selon laquelle ils pourraient rester invaincus toute la saison.

Une victoire 2-0 sur arch-rivaux Manchester United prolongé leur avance en tête du classement à 16 points avec un match en main.

Ils n’ont besoin que de 10 victoires de plus – ayant déjà enregistré un remarquable 21 matchs sur 22 – pour garantir de ramener à la maison un premier championnat en 30 ans et la plupart des observateurs disent qu’il n’y a aucun moyen de les rattraper maintenant.

Ce n’est pas l’attitude dans les vestiaires, même si les fans sont maintenant suffisamment confiants pour chanter «Nous allons gagner la ligue», qui a eu sa première sortie contre United.

“Nous aimerions évidemment dire oui – mais non”, a déclaré Robertson.

«Vous jouez contre vos rivaux avec qui vous avez eu de grandes batailles au fil des ans et les fans veulent probablement se frotter un peu, mais nous ne nous laissons pas emporter.

“Jusqu’à ce que le signe des champions soit au-dessus de nos têtes, nous ne croyons à rien. Oui, l’avance est de 16 points, mais nous savons à quel point cela devient difficile.

«Nous avons battu United et dans trois jours, nous partons pour les Wolves, qui volent, et c’est un match incroyablement difficile.

«Nous savons à quel point cette ligue est difficile et comment la table peut changer dans quelques semaines. Il nous appartient donc de rester concentré à 100% et de ne pas permettre que cela se produise.

«Si nous le faisons, nous continuerons de cocher les matchs et nous espérons nous rapprocher de plus en plus.

«Nous laisserons les autres dire cela (ils ne laisseront pas tomber suffisamment de points pour perdre le titre) mais je ne pense pas que quiconque dans ce vestiaire le pense encore et je pense que vous pouvez le voir avec chaque performance que nous mettons en place .

“Nous pouvons croire une fois que le coup de sifflet final de ce match sera passé.”

L’équipe de Jurgen Klopp a prouvé qu’elle était au-dessus de tout le monde cette saison, n’ayant pas perdu un match de championnat depuis le 3 janvier de l’année dernière.

Il s’agit d’une série de 39 matches et les discussions se multiplient sur une éventuelle campagne «Invicibles».

C’est un autre point de repère qui ne concerne cependant pas les joueurs pour le moment.

“Nous n’y pensons pas. Nous participons à chaque match pour gagner. Pour nous, c’est le but, parce que nous ne voulons pas obtenir des points de battement et de baisse », a ajouté Robertson.

«Nous l’avons dit à maintes reprises, nous travaillons de jeu en jeu et cela a bien fonctionné pour nous, alors pourquoi changerions-nous cela maintenant?

«Regarder trop loin et penser que nous pouvons rester invaincus est inutile. Les 39 derniers matchs ont été incroyables, mais pour nous, il est regrettable que cela n’ait pas été en une seule saison, il en a eu deux.

«Nous continuons, nous sommes sur une bonne course en ce moment, nous sommes confiants. Sept draps propres sur le rebond sont massifs et cela peut durer longtemps. »