Robin Van Persie blâme Louis Van Gaal pour un licenciement “ impitoyable ”

L’ancienne star de Manchester United, Robin Van Persie, a expliqué la fin de son séjour au club.

Dans une interview sur The High Performance Podcast, le Néerlandais révèle la manière brutale dont son compatriote Louis Van Gaal a mis fin à sa carrière United.

Van Persie a déménagé avec sensation d’Arsenal à United en 2012 pour réaliser son rêve de jouer avec Sir Alex Ferguson. Il a frappé le sol en cours d’exécution, marquant 30 buts lors de sa première saison et aidant les Red Devils à remporter le trophée de Premier League.

Cependant, Sir Alex a pris sa retraite à la fin de cette saison et Van Persie n’a pas pu atteindre les mêmes hauteurs sous David Moyes et Ryan Giggs le mandat suivant, bien qu’il ait quand même marqué 18 fois au cours d’une année blessée.

Il a ensuite passé une saison sous Van Gaal mais a eu du mal à s’adapter au style de jeu plus orienté possession du nouveau manager. Il n’a marqué que 12 buts en 31 matchs en 2014/15 et c’est à la fin de cette saison que Van Gaal a brandi la hache.

«J’ai eu cette conversation avec Louis van Gaal et il m’a dit:« Ok Robin, nos chemins se séparent. Je suis l’entraîneur, tu es le joueur – tu dois y aller, ton temps est écoulé », se souvient l’attaquant.

“Je me disais:” Ouais mais j’ai toujours un contrat? ” Il a dit: “Je m’en fiche”. “

‘Impitoyable. Vers la fin de celui-ci, j’ai vu quelque chose venir mais pas aussi impitoyable. Et la façon dont il l’a dit aussi. »

«Mes enfants vont à l’école, ils ont leurs amis et tout. Donc, en une fraction de seconde, toutes ces choses se rencontrent. Comment réagissez-vous à cela?

«J’ai dit:« Nous verrons ce qui se passera. C’est votre opinion. Mais j’ai un contrat et je suis content en Angleterre à Manchester United. Nous verrons donc ce qui se passe ». Et je me suis levé, je lui ai serré la main et je l’ai laissé. »

«C’est impitoyable, si dur, si direct. Et puis plein de choses me sont venues à l’esprit et nous avons commencé la pré-saison. Je n’étais pas autorisé à jouer dans le 11 contre 11 et on m’a donné un ballon et on m’a dit de faire mes propres trucs. »

«Donc, vous essayez de rester calme, de rester cool, mais il se passe beaucoup de choses. Vous jouez la carte macho “Cela ne m’affecte pas”, mais c’est le cas. Cela m’affecte, ma famille et ma carrière. Temps fort.’

