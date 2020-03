Robin van Persie revient à Feyenoord en tant qu’entraîneur des attaquants

L’international néerlandais Robin van Persie sera de retour à Feyenoord, l’équipe dans laquelle il a commencé et terminé sa carrière de footballeur professionnel, pour travailler dans le personnel d’entraîneurs en tant qu’entraîneur attaquant.

03/06/2020 à 11:40

CET

EFE

L’embauche de Van Persie a été confirmée ce jeudi lors d’une conférence de presse par l’entraîneur du club, Dick Advocaat, qui a convenu avec lui pendant son mandat d’entraîneur de Fenerbahce et d’entraîneur des Pays-Bas.

L’ancien footballeur d’Arsenal et de Manchester United travaillera une fois par semaine et visera d’abord à améliorer la technique de Robert Bozeník, un attaquant slovaque de 20 ans qui a rejoint l’équipe lors du marché d’hiver.

«Bozeník doit s’améliorer, attirer plus d’attention de ses coéquipiers. Leur carrière pourrait être meilleure et l’aide de Van Persie & rdquor;, a déclaré Advocaat après la conférence de presse du Feyenoord-NAC Breda, correspondant à la demi-finale de la Coupe des Pays-Bas et remportée par Rotterdam 7-1.

L’international aidera également le Danois Nicolai Jorgensen quand il se remet, il est blessé et “peut-être des jeunes”, a ajouté le technicien.

Le Feyenoord est troisième de l’Eredivisie, à six points de l’Ajax et de l’AZ Alkmaar, et disputera la finale de la Coupe des Pays-Bas contre le FC Utrecht.

Van Persie a été récompensé à deux reprises comme le Golden Boot de la Premier League et a joué en tant que starter dans plus d’une centaine de matches de l’équipe nationale néerlandaise.

Il a pris sa retraite du football professionnel en mai 2019, après une carrière de quinze ans dans l’élite, et est actuellement commentateur de télévision pour la Premier League.