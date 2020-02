Robinho pourrait retourner à Santos

Il Saints serait d’avoir des conversations avec l’environnement de Robinho va sonder le retour du Brésilien au club dans lequel il s’est formé. Selon les médias brésiliens Globo Esporte et Lance, le club santista aurait contacté l’avocat du joueur, Marisa Alija, pour essayer de convaincre l’homme de 36 ans, qui sert actuellement au Istanbul Basaksehir.

28/02/2020

Agir à 12h54

CET

Kevin Blacksmith

Robinho avoir un contrat jusqu’en juin, avec possibilité de renouvellement automatique un an de plus. Cependant, la faible performance du joueur qui ne s’est pas imposé dans l’équipe de départ et les blessures continues depuis qu’il a rejoint l’équipe turque pourraient ouvrir les portes de son départ.

Le président de Santos, José Carlos Peres, était optimiste quant au retour du joueur: “Nous avons déjà commencé le processus pour amener Robinho.”

Ce serait la quatrième étape du joueur brésilien à Santos. Robinho a quitté le «Peixe» en 2005 pour signer pour le Real Madrid et plus tard retourné au club depuis ses débuts en 2010 et 2015, après être passé par Manchester City et Milan.

Depuis 2015, Robinho a joué dans quatre équipes différentes: Guangzhou Evergrande, Atlético Mineiro, Sivasspor et Istanbul Basaksehir.