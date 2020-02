Robinson et l’affaire ratée avec l’AC Milan: ce qui s’est passé, il y a sa version | Primapagina

Antonee Robinson ne voulait que Milan. Il ne le nie pas même maintenant, après la déception et l’amertume d’une opération qui a franchi la ligne d’arrivée. Parce que tout était fait, la partie américaine était arrivée à Milan pour des examens médicaux et des signatures jusqu’à l’annulation de l’accord. Robinson peut à peine y croire, quiconque est proche de lui raconte sa colère d’avoir vu cette occasion s’estomper; il savait qu’il était le premier choix de tous les dirigeants qui pouvaient le faire grandir derrière Theo Hernandez.

VOTRE VERSION – Le côté de Robinson montre que la raison était officielle. Autrement dit, L’AC Milan a demandé des visites médicales plus détaillées sur certains aspects où il n’avait pas suffisamment de garanties en quelques heures. Impossible d’entrer dans les détails le dernier jour du marché, la direction des Rossoneri a dû freiner et Robinson a compris. Aussi parce que cet accord n’a pas disparu en raison de l’absence d’accords économiquesen effet. Wigan n’a pas vu de retour en arrière de Milan lié à la formule ou à l’accord de prix, seulement aux visites que les deux clubs ont comparées. Qui sait qu’un jour, il ne pourra pas changer son destin. Bien sûr, Robinson a vécu l’AC Milan comme un rêve et il n’arrête pas de le faire.