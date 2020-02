“Roccella bien alignée, mais frénétique et pas très cynique en Savoie. A Palerme …”

ROCCELLA JONICA (RC). Au terme du défi entre Savoia et Roccella, le technicien d’Oplontini termine de zéro à zéro Carmine Parlato analysé le résultat acquis par son équipe et le déroulement global de la course.

MOT A MISTER

«Un point égal gagné ou deux points perdus? Nous nous sommes assurés dès le départ de prendre le match mais il n’y avait pas de place, j’en profite pour féliciter Roccella qui est vraiment bien entraînée. À mon avis, il y a eu trop de frénésie, et parfois même plus de temps pour chercher la profondeur. Ces quelques balles que nous avions dû les exploiter au mieux et cela ne s’est pas produit ».

NOUS LE CROYONS TOUJOURS

Victoire de Palerme, mais les Blancs croient toujours au titre: «Il faut penser à soi, il faut faire le mea culpa par rapport à certaines situations qui se sont produites pendant le match. Nous savons que nous avons une marge d’erreur très limitée, alors aujourd’hui, cela s’est passé comme ça et nous devons nous assurer que nous ne faisons plus d’erreur, nous le penserons jusqu’à ce que les mathématiques nous condamnent. “

MATCH LOCKED, LES AVANTAGES DU CALABRESE

Palerme à la fin de la première mi-temps, une réaction était attendue qui ne s’est pas produite en seconde mi-temps par Savoy: «Je crois que le fait d’aller attaquer une équipe qui a emporté tous les espaces n’a pas été facile, alors je suis ils étaient bons aussi pour commencer. Nous aurions pu être plus rapides dans les 45 premiers, mais en seconde période, nous avons essayé d’accélérer la manœuvre même si Roccella s’est bien défendu. – conclut Parlato – Je connais l’entraîneur des Calabres depuis de nombreuses années, je ne pense pas qu’il ait fait de bonnes courses seulement contre nous, il en a fait beaucoup d’autres mais il les a perdus. Nous aurions pu et aurions dû faire plus, mais en même temps, des mérites doivent être accordés aux adversaires “.