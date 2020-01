Roccella-Nola 1-2, un retour fou en finale pour les bianconeri

De Gliberti à Giliberti, le Nola revient pour gagner en Calabre contre le Roccella, comme il y a 3 mois à Corigliano, toujours dans un comeback, le quatrième de son championnat.

Aujourd’hui comme alors, les milléniaux sont les protagonistes absolus, avec la constante de 2001 au printemps ex Napoli pour “diviser” le jeu en entrant sur le banc. Bien que, pour être décisif, c’était cette fois 2000 Serrano, auteur du même que 88 ‘(premier but de la saison) et promoteur du réseau décisif.

Comme la diagonale de 2002 de Sagliano, qui déjoue les possibles 2 à 0 quelques minutes avant le retour: il était septième sous le peloton, sans l’expérience des sénateurs Guarro (disqualifiés) et Acampora (obligés de sortir à la 45e minute), dans un finale qui restera en mémoire.

Roccella paie pour l’importance de la course sur la course au salut, remédiant à deux expulsions en seconde période et ne réussissant pas à gérer l’avantage de Malerba sur place. Et tombant, de -3 possible, à 9 longueurs de Nola, qui creuse 7 points entre lui et la zone de diffusion. Grâce à la deuxième victoire consécutive, avec une autre belle performance, dans une course encore plus délicate car les points valaient le double.

Première demi-heure sans occasions notables: Nola tient bien le terrain et concède peu. A 31 ‘première occasion du match: lancement précis depuis la gauche d’Acampora pour récompenser la course de Faella, qui seule devant Scuffia cherche le corner mais le gardien dévie du pied. A 40 ‘Coup franc de Faiello à droite, Coluccio au deuxième poteau ne peut pas frapper la balle: premier et seul danger pour Nola en première mi-temps.

A 43 ‘Langella donne un coup de pied de l’extérieur après un bref rejet de la défense: ballon haut. A 45 ‘belle opportunité pour Nola: Serrano arrive sur le fond, recule pour mai qui au bord de la petite zone est rapidement libéré pour le tir mais Scuffia para. Au tournant de l’heure du jeu, deux épisodes clés. A 59 ‘Roccella reste en 10 pour l’expulsion de Khoris (frappe Miletus avec le jeu arrêté).

A 63 ‘, cependant, Roccella a obtenu un penalty pour un contact présumé entre Mileto et Perkovic: Malerba du point de penalty est passé de 1 à 0 pour les Calabrais. A 71 ‘Coluccio expulsé pour la somme des jaunes: Roccella en 9 hommes. A partir du coup franc suivant, Maggio frappe haut depuis le bord de la zone. Nola prend le jeu en main mais ne trouve pas de débouchés. À 84 ‘de large diagonale de Sagliano (2002) ce qui évite de doubler.

A 87 ‘Langella une fois de plus après un coup franc: Nola proche du nul. A 88 ‘, le but égal: coup de pied de coin sur le premier poteau, Serrano anticipe tout le monde et le pincement de la tête le met en sac sur le poteau opposé: il est de 1 à 1. À 93’ Nola achève un retour sensationnel: Serrano avec un tir à round engage Scuffia, rejeté court sur le coup et Giliberti n’a pas tort. Il n’y a plus de temps, Nola a battu Roccella 2 à 1 lors du retour.

Commissaire: Paolo Bencivenga