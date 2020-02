Roccella-Savoia 0-0, blancs bloqués au pair. Palo De Vena, détient le mur calabrais

ROCCELLA JONICA (RC). Moment délicat pour le Roccella Calcio, l’équipe de Calabre est à la troisième place du classement du groupe I de Serie D et est à haut risque de relégation. Lors de la dernière manche du championnat, il y a eu une défaite audacieuse ces dernières minutes contre Giugliano, un coup dur à digérer. la Savoia au lieu de cela, il affiche une séquence de 17 résultats utiles consécutifs, au cours des deux derniers matchs, deux victoires nettes sont venues sans encaisser de but.

BLANC, DÉCHETS ET CERTAINS RISQUES

Premières minutes d’équilibre substantiel, puis à 9 ‘Suraci réchauffe les gants de l’extrême défenseur des Oplontini. La réponse des blancs est presque mortelle, presque parce que De Vena servi par Cerone devant le gardien frappe le poteau de façon sensationnelle. Des tentatives infructueuses également pour Chironi et encore De Vena, poussent les blancs mais peinent à trouver le chemin du but. A 20 ‘Kamara répond pour Roccella, pas de problème pour Prudente. Le Savoy reparaît des parties de Scuffia avec l’habituel De Vena, abattu à son tour bloqué à deux reprises par le gardien. A 43 ‘l’équipe hôte risque beaucoup: contre-attaque de Malerba, passes décisives pour Achik qui l’emporte sur Prudente, décisif pour Oyewale qui sauve in extremis en repli défensif. La dernière chance de la première mi-temps vient de Savoia, un tir de Gatto de la distance qui siffle à côté de l’intersection des poteaux.

QUELQUES ÉMOTIONS, ÉGALEMENT AMÈRES

Botta et réponse en début de seconde période, Perkovic tente pour les clubs puis De Vena répond pour les blancs. Tourbillonnant de changements, il repousse la Savoie mais ne franchit pas, faible tentative de Diakitè à 70 ‘et pas grand chose pour les hommes de Parlato. Toujours l’avant-centre dangereux des convives, Diakitè tête de bonne position envoie, puis Cat tout seul des coups de pied de côté sur le côté. Sept minutes de récupération pour l’espoir des Blancs de débloquer le match, à 92 ‘une tête de Guastamacchia désamorcée par le gardien de Roccella. Le match à l’extérieur de la Calabre de la Savoie se termine de zéro à zéro, un résultat amer qui menace de repousser Palerme.