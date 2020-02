Rocchese-Real Palomonte, la décision de la TPS arrive après la plainte

Rien fait pour le Polisportiva Rocchese, qui s’est vu refuser son appel concernant le match contre le Real Palomonte.

Le juge territorial des sports a en effet déclaré la demande non traitable, confirmant le résultat de 1-0 en faveur du Real Palomonte. Vous trouverez ci-dessous les détails de la décision dans la note officielle publiée par CR Campania:

COURSE DE 25 / 1/2020 ROCCHESE – REAL PALOMONTE

Le juge sportif suppléant Avv. Marco Cardito a lu l’annonce préalable et la plainte proposée par la société Polisportiva Rocchese concernant la course dans l’épigraphe; a noté que le plaignant, lors de l’annonce préalable, n’avait pas déposé le certificat de paiement de la contribution à l’accès à la justice sportive, comme l’exige l’art. 67 CGS, ni demandé que la contribution susmentionnée soit débitée de votre compte, comme l’exige l’art. 48 C.G.S. (voir enfin le C.U. FIGC LND de ce C.R. Campania, GST n. 21 du 30.01.2020);

P.Q.M. a reconnu la communication rituelle aux Compagnies de cette décision, conformément à l’art. 67 CGS, pour dissoudre la réserve visée dans le C.U. FIGC LND de ce C.R. Campanie n. 67 du 30.1.2020, p. 1315, déclare la plainte non traitable et, pour l’effet, approuve le résultat obtenu dans le domaine de 0/1 En faveur de la plainte, confirme les mesures disciplinaires déjà adoptées et publiées sur le C.U.; il doit s’abstenir de contribuer à l’accès à la justice sportive.