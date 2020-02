Rochdale signe à nouveau Matty Lund pour un contrat permanent avec Scunthorpe United

SCUNTHORPE, ANGLETERRE – 22 SEPTEMBRE: Matthew Lund de Scunthorpe United pendant le Sky Bet League One match entre Scunthorpe United et Shrewsbury Town à Glanford Park le 22 septembre 2018 à Scunthorpe, Royaume-Uni. (Photo de Robbie Jay Barratt – AMA / .)

Rochdale a re-signé le milieu de terrain Matty Lund. Le milieu de terrain revient à Spotland sur un contrat permanent avec Scunthorpe United.

Rochdale signe le milieu de terrain Matty Lund

L’accord

Rochdale a annoncé via son site Web qu’ils avaient signé avec le milieu de terrain. Lund a signé un contrat de 18 mois et retourne à Rochdale pour des frais non divulgués.

Lund a fait plus de 130 apparitions pour Rochdale lors de son premier sort et est devenu un grand favori des fans. Il est ravi d’être de retour et prêt à aider Rochdale à survivre en Ligue 1.

L’international d’Irlande du Nord a passé quatre saisons avec Dale entre 2013-2017 et a été un membre clé de l’équipe qui a remporté la promotion à Sky Bet League One en 2014.

Il a passé trois saisons en Ligue 1 avec Dale avant de passer à l’équipe de championnat Burton Albion lors d’un transfert gratuit à l’été 2017.

Il n’est pas éligible pour affronter Shrewsbury Town en milieu de table ce week-end, mais pourrait faire ses deuxièmes débuts contre Doncaster Rovers le 8 février.

Ce qui fut dit

Parlant de son retour, Lund a déclaré au site Web du club de Rochdale: «Je suis vraiment impatient de le voir.

«C’est formidable d’être de retour. Une fois que j’ai découvert que le Club était intéressé, j’ai sauté sur l’occasion.

«Je pensais que mon temps touchait à sa fin à Scunthorpe et je sentais qu’il était temps de passer à autre chose. Je voulais vraiment revenir ici, mon agent a contacté Brian [Barry-Murphy] et ça vient de marcher.

«Ils étaient ravis de me ramener et je suis ravi d’être de retour. J’espère que je pourrai faire une différence.

«J’ai joué avec Brian et il était entraîneur ici quand j’étais ici. J’ai toujours l’impression de le croiser et c’est quelqu’un qui a vraiment eu un impact sur mon retour ici.

“J’espère que je peux bien faire pour lui et l’équipe.”

Photo principale

