Roco et Besiktas sont tombés lors de leur visite à Istanbul par la ligue turque »

Vendredi 14 février 2020

L’équipe chilienne a raté l’opportunité d’entrer dans le sommet de la Super League turque et a perdu par le compte minimum aux locaux, qui sont au passage les nouveaux leaders du championnat. Le défenseur national a vu la réunion depuis la banque de remplacement.

Besiktas n’en a pas profité pour entrer dans la zone avancée. Dans le cadre de la 22e date de la Super League turque, les “ aigles noirs ” ont perdu 1-0 face à Istanbul Basaksehir, qui est le nouveau leader du championnat, lors d’une rencontre que le défenseur national Enzo Roco a vue depuis le remplaçant du tirage au sort. visiteur

Le seul but du match était au nom de l’ancien attaquant de Chelsea Demba Ba, qui a profité d’une bonne passe d’Edin Vasca et a battu le gardien de but Loris Karius après 51 minutes de comparaison.

Avec ce résultat, l’équipe refondée en 2014 a grimpé au sommet du concours de Turquie avec 43 points. Alors que Besiktas ne pouvait pas grimper et restait en septième position avec 36 unités.