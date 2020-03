Rodgers met en évidence la zone d’affichage de Leicester qui les a vus mettre fin à leur mauvaise forme

Date de publication: Lundi 9 mars 2020 10h58

Brendan Rodgers dit que le style de football à haute intensité a été le facteur clé de la victoire confortable de Leicester contre Aston Villa.

le Les Foxes ont battu leurs rivaux des Midlands 4-0 au King Power Stadium, avec Harvey Barnes et le retour Jamie Vardy marquant chacun une accolade.

Cela a mis fin à une série de quatre matches de Premier League sans victoire, et l’Irlandais du Nord estime que l’approche de son équipe pour le match est ce qui lui a permis de remporter trois victoires.

Il a déclaré à Sky Sports: «L’intensité est très importante dans notre façon de jouer, la pression était bien meilleure ce soir sur le ballon et avec le ballon.

«Ce désir est si critique pour nous, nous sommes une équipe au début de la saison qui parlait peut-être de grimper dans le top six et c’est cet esprit et ce désir et une réelle confiance collective qui nous ont permis d’être en la position que nous occupons donc notre ambition est de rester là.

“Si nous pouvons jouer comme ça, et jouer avec cette mentalité, alors nous avons toutes les chances [of doing that]. “

Rodgers tenait également à souligner à quel point c’était une grande victoire pour Leicester après leurs résultats décevants de la fin, la victoire les éloignant de cinq points de la quatrième place Chelsea.

«C’était important, c’était très, très important. Les deux équipes avaient besoin de gagner le match pour différentes raisons, mais notre envie dans le jeu, ainsi que notre qualité, nous ont permis de passer à travers », a-t-il ajouté.

«Nous avons marqué quatre buts et nous avons eu deux ou trois autres chances, Pepe [Reina] a fait aussi de très bons arrêts ce soir, tellement plus comme ça, beaucoup plus créatifs, rapides, dynamiques et tous avec une bonne base solide défensivement. »

Les renards sont prochaine action quand ils affrontent la relégation menacée – Watford samedi après-midiet une autre victoire renforcerait leur emprise sur une place en Ligue des champions pour la saison prochaine.