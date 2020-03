Rodgers salue la starlette et la vieille main “ incroyable ” à Leicester

Date de publication: Lundi 9 mars 2020 10:38

Brendan Rodgers insiste sur le fait que Leicester valait bien leur Victoire 4-0 sur Aston Villaet a salué les performances de Jonny Evans et Harvey Barnes.

Pepe Reina a erré hors de son but dans le but de couper une balle de passage pour permettre à Harvey Barnes de marquer le premier de Leicester.

Jamie Vardy a ensuite converti un penalty à la suite d’un handball Tyrone Mings, et a eu une attelle peu de temps après alors qu’il pivotait avec brio pour tirer devant Reina.

Et Barnes a ensuite marqué son deuxième du match pour compléter une brillante performance du jeune.

Rodgers a déclaré à BBC Sport: «Une très, très bonne victoire, une victoire importante. Les derniers matchs – certainement notre dernier match – nous n’avons pas été à notre niveau. En termes d’attaque, nous avons été beaucoup mieux ce soir. Après le premier but, nous avons continué et avons très bien joué.

«Nous voulons gagner et dès le début, vous avez pu constater que notre confiance n’était pas là où elle était. La seule façon de retrouver cette confiance est un travail acharné et ces joueurs ont été brillants. Ce soir, l’intensité était là et nous n’en avons pas trop donné – Jonny Evans était incroyable et c’est une autre feuille blanche pour nous. »

“Il est [Barnes] a un avenir très brillant, il va mieux, son intensité et sa faim pour entrer et marquer est ce dont nous avons parlé et maintenant il y arrive régulièrement et il obtient des objectifs. Je suis ravi pour lui et Jamie [Vardy] qui en a eu deux aussi.

«Nous voulons regarder vers l’avenir, pour nous, nous ne sommes pas trop contre-productifs et regardons du côté négatif. Nous ne pouvons que nous concentrer sur nous-mêmes. Nous avons un grand esprit et une grande honnêteté. »