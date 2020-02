Rodgers se lamente sur une pénalité «claire» Leicester a été refusée contre Man City

Date de publication: samedi 22 février 2020 8:25

Brendan Rodgers dit que Leicester est déçu après s’être vu refuser une pénalité «claire» lors de la défaite 1-0 contre Manchester City.

But de Gabriel Jesus à la 80e minute a gagné City tous les trois points après que Sergio Aguero avait raté un penalty plus tôt dans la seconde moitié.

Cela est arrivé après que les Foxes aient vu des appels pour un coup de pied de leur propre refus par VAR plus tôt dans le match, malgré des rediffusions montrant Kevin De Bruyne’s main bloquant l’effort lié au but de James Maddison sur coup franc.

La décision a provoqué encore plus de controverse autour de l’utilisation du VAR après ce qui a été une première saison difficile avec la technologie en Premier League.

Et parlant à Sky Sports après le match, Rodgers a admis qu’il ne voyait pas pourquoi son équipe n’avait pas été sanctionnée.

“Nous sommes déçus de ne pas avoir eu de pénalité, c’était tellement clair. Je pensais que c’était la raison pour laquelle VAR avait été introduit, [if] tu lèves les mains [and] vous l’arrêtez », a-t-il dit.

“Vous pouvez voir le vol du ballon, il va vers le but et vers le coin, et Kevin De Bruyne l’arrête, donc pour moi c’est une pénalité claire”.

La pénalité Ville ont également été décernés à la suite d’un examen VAR après que Dennis Praet avait bloqué un tir avec son bras.

Malgré ses frustrations, le manager nord-irlandais était heureux d’admettre que l’appel à sanctionner City était le bon appel.

Rodgers a dit oui [it was the right decision], car c’est la règle. Il est évidemment parti pour le bloquer et sa main était levée, donc c’est une pénalité, nous l’acceptons, mais vous espérez que vous l’aurez aussi pour vous.

«Nous les avons eues plusieurs fois maintenant, en demi-finale de coupe et ici aujourd’hui, où les mains sont levées.

“Kevin bloque son visage, ce qui est probablement une réaction naturelle, mais les mains sont levées et si vous regardez tous les autres joueurs, leurs mains sont baissées, et pourtant nous ne l’avons toujours pas compris, donc c’est dur pour nous.”

Rodgers a également démenti une suggestion selon laquelle la raison pour laquelle une pénalité avait été infligée et l’autre n’était pas due à la proximité du bras du joueur défenseur par rapport à son corps.

Praet’s bras était plus tendu que celui de De Bruyne, mais les deux étaient en dehors de la «silhouette» qui a été utilisée comme ligne directrice tout au long de la campagne.

Rodgers a poursuivi: «Les deux ne sont pas naturels. Il a levé les bras et, encore une fois, si vous regardez la réaction des autres joueurs dans le mur, leurs mains sont baissées pour qu’ils soient prêts à la prendre.

Quand le ballon est frappé, il est plus proche de Kevin mais ses mains sont levées et c’est une réaction naturelle mais c’est du handball.

“C’est du handball mais nous ne l’avons pas compris”.

Grâce à ce résultat, Leicester, troisième, a perdu sept points de retard sur Pep Guardiola, qui est directement au-dessus d’eux en championnat.