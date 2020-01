Rodrigo Amaral se prépare avec tout

Le milieu offensif du Nacional fait la pré-saison avec le club.

L’année dernière, Rodrigo a subi ce qui était sans aucun doute la pire blessure de sa carrière. C’était le mois de mai 2019, Nacional affrontait Rampla pour le tournoi d’ouverture du championnat d’Uruguay et après un mauvais coup, sa jambe était coincée dans l’herbe et le joueur se jetait automatiquement sur le sol en attendant le pire. Il s’est retiré du champ assisté parce qu’il ne pouvait pas bouger et plus tard, il savait ce que tout le monde craignait: il avait subi une déchirure du ligament.

Après une opération et de longs mois de convalescence, le joueur cédé par Racing, fait enfin ce qu’il fait de mieux, jouer au football. Il ne lui restait plus de minutes après son retour mais on s’attend à ce que si l’attelage se porte bien physiquement, ce sera sans aucun doute une pièce très importante pour Gustavo Munúa. Le compte à rebours du retour du football en Uruguay a déjà commencé et Rodrigo veut être présent.

. @ Rodriamaral10 se prépare à revenir avec tout à # Nacional2020 🎩1️⃣0️⃣ pic.twitter.com/b1F7WKFx0z

