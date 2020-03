Rodriguez à CM: «C’est pourquoi il n’est pas allé à Naples. Milan, vous vous trompez si vous envoyez via Maldini. Rangnick? Sa philosophie est dure pour le football italien »| Primapagina

Gianluca Di Domenico, L’agent de Ricardo Rodriguez, était l’invité du jour sur Instagram sur notre profil officiel. Le procureur suisse nous a fait part, exclusivement, du contexte de l’échec du déménagement à Naples mais aussi d’une lecture différente du profil de Ralf Ragnick, le principal candidat pour entraîner Milan la saison prochaine.

Du point de vue des opérations sur le terrain en tant qu’agent, comment se déroule l’activité en ces jours d’urgence due au coronavirus? Je suppose qu’il y a une confrontation constante avec leurs clients.

“Nous avons toujours été en contact avec nos clients grâce aux appels vidéo. Il est clair qu’ils sont en difficulté car ils n’ont pas la possibilité de se former, ils n’ont pas les bons outils. Cela rend tout très difficile, nous nous sommes organisés pour garantir du matériel avec qui peut s’entraîner. Nous fournissons un soutien mental particulier en ce moment. “

Dans son équipe, il y a un ressortissant suisse qui fait de grandes choses avec la chemise des Young Boys comme Christian Fassnacht. Selon vous, êtes-vous prêt pour le saut dans un championnat encore plus compétitif que le championnat suisse?

“Fassnacht peut dire qu’il est maintenant un joueur prêt à sauter. Il est diplômé champion du championnat suisse, est entré dans l’équipe nationale. Les deux derniers matchs qu’il a disputés en tant que starter, dans celui décisif pour la qualification qu’il a également marqué Au cours des trois dernières années, il a marqué plus de 36 buts en jouant à l’extérieur. C’est un joueur qui a une expérience internationale ayant joué à la fois en Ligue Europa et en Ligue des champions. Nous avons eu plusieurs négociations avec des clubs italiens mais il y a aussi des demandes de la Ligue. 1 et Bundesliga et maintenant nous devons évaluer ce qui se passera dans les semaines à venir et, en général, sur le marché des transferts. Je pense que c’est un joueur adapté au football italien, je le verrais très bien dans votre ligue “.

Il a été observé par Atalanta et Lazio, pouvez-vous confirmer cette indiscrétion?

“De nombreux observateurs sont venus d’Italie à plusieurs reprises, aussi bien en ce qui concerne les matches européens que ceux du championnat suisse. Le joueur est prêt et souhaite franchir une nouvelle étape dans sa carrière. J’espère vraiment qu’il est en L’Italie n’est pas facile. Malheureusement, tous les souhaits ne peuvent être satisfaits “.

Sur le marché d’hiver, Ricardo Rodriguez a quitté Milan après deux saisons et demie: quel souvenir gardez-vous de l’expérience avec les Rossoneri?

“Ricardo avait choisi Milan parce qu’il le voulait fortement. Il aime la ville de Milan, il était très bon aux Rossoneri. C’est un garçon sérieux, il n’a jamais fait de gâchis ni de théâtre, il a toujours travaillé dur. Je pense que pour juger Ricardo Rodriguez doit se concentrer en particulier sur la phase défensive et sur la façon dont il parvient à mettre en place le jeu. Je comprends que dans le football d’aujourd’hui, le côté offensif a un grand poids, mais il faut se rappeler qu’il est également important de ne pas marquer de buts. Ricardo a toujours fait son devoir dans domaine, le choix d’aller au PSV visait tous le Championnat d’Europe et certainement pas contre Milan “.

Nos abonnés nous demandent ce qui était vrai dans l’intérêt de Naples en janvier.

“Il y avait quelque chose de très vrai. Nous avons eu affaire à Napoli, mais lorsque vous devez effectuer un transfert d’un club italien à un autre, des variables entrent également en jeu. Napoli était à égalité de points avec Milan et cela cela a rendu la tâche «politiquement» difficile. Comme les deux équipes se battaient pour le même objectif, nous avons dû respecter la décision de l’AC Milan. »

Au final, le PSV est sorti et a avancé bien à l’avance.

“Oui, le PSV était déjà venu à Milan, nous avons eu plusieurs réunions début janvier. Nous avions communiqué, avec une grande transparence, au directeur sportif John De Jong que nous devions attendre car la solution de Napoli était intéressante aussi parce qu’elle permettait au garçon de rester en Italie Même Fenerbahçe lui-même avait travaillé très dur pour lui. Parfois, il faut garder son calme, analyser le marché et voir ce qui se passe. Au final, le PSV n’a jamais abandonné, il a donné à Ricardo des certitudes et ce désir a fait Le garçon cherchait un club qui le voulait à tout prix comme le PSV. ”

Un choix qui se révèle réussi?

“Il a toujours été parmi les meilleurs sur le terrain, il a retrouvé le rythme du jeu et c’est la chose importante. Il aurait été très important pour l’Européen que la Suisse veuille jouer en tant que protagoniste. Il veut absolument passer le groupe avec l’Italie, la Turquie et le Pays de Galles.” Oui, c’était une bonne décision: le but était de retrouver l’envie de jouer. Il a toujours été propriétaire dans les clubs où il était et c’est bien parce qu’il a des qualités “.

À Milan, il a fait la connaissance de Paolo Maldini d’un point de vue professionnel. Pensez-vous qu’il devrait encore avoir le temps de poursuivre son projet AC Milan?

“Tout d’abord, je souhaite à Paolo bonne chance pour la guérison totale du Coronavirus. J’ai pris la liberté de l’écrire, de le féliciter quand j’ai appris la nouvelle. Paolo était très gentil et il a répondu que tout allait bien. J’ai rencontré une personne qui sait ce que signifie le mot respect, d’une grande humilité et toujours disponible. Vous pouvez l’appeler à tout moment et trouver de la disponibilité en lui, peut-être vous rappeler quelques minutes plus tard. C’est un gentleman en tant que professionnel d’un certain calibre. Pour moi, il serait essentiel de continuer avec lui pour Milan. En plus de représenter les couleurs, en plus d’avoir cet ADN de l’AC Milan, il a également une grande crédibilité. Si vous voulez aller prendre un joueur “ difficile ” avec son sérieux, vous pouvez le faire. aussi au niveau mental et je m’explique mieux. Quand un joueur est en difficulté il peut parler avec l’entraîneur et son staff, mais l’affronter qui a vécu 25 ans à Milan et a tout gagné, vous donne une certaine sécurité importante. Maldini est très important pour moi “.

Vous êtes un expert du football allemand et de sa dynamique ayant eu des joueurs en Bundesliga. Rangnick, dont on parle tant du point de vue de Milan, peut-il être un entraîneur approprié pour le football italien?

“Oui, j’ai eu la chance de rencontrer Ralf Rangnick déjà dans son expérience à Schalke 04. C’est une personne très correcte, qui a sa propre philosophie qu’il veut toujours continuer jusqu’au bout. Le football italien et son mode de vie est un un peu différent de celui de l’Allemagne. Tant de Milan que de Rangnick nous devons nous rencontrer car ce sont deux mentalités différentes. Rangnick est plus discipliné et sévère dans la gestion des joueurs. La mentalité allemande exige que le joueur vienne suivi 24 heures sur 24, en Italie, ils sont plus libres. Cela pourrait être un petit problème. Même s’il ne navigue pas actuellement dans les positions qui lui appartiennent, Milan reste un club de haut niveau composé de stars du football qui ont certaines qualités. Peut-être devraient-ils être gérés avec plus de liberté que Rangnick à Schalke 04 et Leipzig “.

En Suisse, on parle beaucoup des frères De Donno, jeunes talents travaillant pour les Young Boys. Pourrait-on voir en Italie et avec la chemise bleue? Ils ont un passeport italien …

“Ce n’est pas mon intention d’en faire la publicité, mais ce sont deux gars qui ont beaucoup de talent et qui sont suivis par des clubs partout en Europe. J’ai été très impressionné par leurs qualités techniques mais aussi de caractère. Ils sont bons à se gérer hors du terrain, ils peuvent compter sur une famille très sérieux. Je recommande à l’Italie de venir plus souvent pour regarder le secteur des jeunes des clubs suisses. Il y a beaucoup d’Italiens avec des qualités importantes ici. La Turquie fait beaucoup de scoutisme dans ce sens, va aussi chercher des garçons d’origine turque. dans le championnat suisse. Les De Donno sont deux gars avec des qualités “.

En parlant de jeunes talents suisses, vous avez participé activement à la négociation entre Zurich et Milan pour Omeragic. Pourquoi cela ne s’est-il pas passé?

“Omeragic est un joueur que je ne découvre certainement pas. Milan était intéressé, il y a eu diverses communications à ce sujet de son ancien agent. Il a une grande qualité, c’est un défenseur central suivi non seulement par Milan mais aussi par les grands Européens. Il est certainement parmi les meilleurs d’Europe en 2002. Mais il faut toujours faire attention à ce que le parcours: San Siro est un domaine très difficile pour un si jeune garçon, le maillot de Milan est spécial. Il faut donc évaluer si le garçon est prêt pour une équipe comme l’AC Milan ou s’il a besoin d’une étape intermédiaire. Peut-être que je recommanderais cette deuxième option. Le football italien, au niveau tactique, est parmi les plus exigeants. Je le vois bien en Bundesliga et puis peut-être arriver en Italie, ce serait une situation intéressant “.

Sanogo, il y a douze mois, était très proche de Rome.

“Il est maintenant au Red Star à Belgrade par Dejan Stankovic grâce à une intuition du président. Je dois dire que pour Sanogo, j’avais rencontré le directeur sportif de Roma Monchi de l’époque, j’aurais aimé voir Sanogo avec le maillot Roma. Son physique et sa façon de jouer aurait certainement aidé le Giallorossi à ce moment-là. Il est maintenant dans une équipe importante, où il y a beaucoup de pression et je suis sûr qu’il s’en sortira très bien. “