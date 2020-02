Rodriguez manque la gardienne alors que Burnley et Arsenal jouent une impasse

Date de publication: dimanche 2 février 2020 15h58

Burnley et Arsenal ont disputé un match nul et vierge à Turf Moor dimanche dans un match où les deux parties ont gaspillé des occasions tardives.

Jay Rodriguez était à quelques centimètres d’attraper un vainqueur tardif pour l’équipe locale alors que la révolution d’Arsenal de Mikel Arteta menaçait de prendre un tour inquiétant à Turf Moor.

Rodriguez a frappé le dessous de la barre à bout portant à la 77e minute avant que le ballon ne rebondisse sur la ligne pour priver les Clarets de trois points largement mérités.

Rodriguez, James Tarkowski et Jeff Hendrick avaient déjà repoussé des occasions en or de mettre leur équipe de l’avant alors que les Gunners, toujours sans victoire en Premier League depuis le Nouvel An, menaçaient rarement dans le match nul et vierge.

Vous suivez comment toute l’action s’est déroulée à Turf Moor via le TEAMtalk Live Center.

Sean Dyche avait nommé la même équipe qui avait gagné à Old Trafford et mis à part quelques finitions tremblantes, a été richement récompensé par un affichage solide et dynamique de son côté.

Cédric Soares ou Pablo Mari, aucun des nouveaux garçons d’Arteta, n’ont été inclus dans l’équipe des Gunners en raison de problèmes de forme physique.

Arsenal a connu son meilleur épisode du match dans ses premiers stades, dans lesquels Alexandre Lacazette a dirigé largement et Pierre-Emerick Aubameyang a fait un mauvais coup de pied après avoir reçu une chance de David Luiz.

Burnley a grandi dans le jeu et s’est approché à la 18e minute lorsque Chris Wood a hoché la tête pour que Rodriguez tire un coup bas qui a pris une légère déviation et a été renversé autour du poteau par le gardien des Gunners Bernd Leno.

Un beau défi de dernier souffle de Tarkowski a nié Lacazette quelques instants plus tard avec la chute dramatique du Français, provoquant une réaction de colère du défenseur de Burnley, conduisant à une brève confrontation dans la surface.

Pour tous les visiteurs qui jouissaient de la majorité des biens, ils continuaient à sembler vulnérables à l’arrière et, étant donné l’espace, Ashley Westwood n’était pas loin avec une route tonitruante approchant la demi-heure.

Malgré la précipitation de Nick Pope qui se précipitait pour bloquer une autre chance pour Lacazette, ce sont les hôtes qui se sont imposés dans les dernières minutes de la première période, et Hendrick est venu le plus près avec un entraînement en flexion juste au-dessus de la barre de Leno.

Burnley a continué de menacer au début de la deuxième période, avec Tarkowski et Ben Mee qui ont réussi des occasions en or à la suite de coups francs dangereux de Westwood.

Et les Clarets ont créé une chance encore meilleure juste avant l’heure de jeu lorsque Dwight McNeil a fouetté un centre de la gauche et Hendrick s’est en quelque sorte éloigné de la plage à bout portant.

Les Gunners ont résisté à la flambée et ont presque capitalisé à la 75e minute quand Aubameyang a lancé une tête de quelques centimètres à la fin d’une contre-attaque éclair.

Mais l’arrière-garde des Clarets, superbement organisée par Tarkowski et l’incroyable Matthew Lowton, a limité au minimum les chances des visiteurs.

Burnley était encore plus proche d’attraper un ouvreur mérité deux minutes plus tard lorsque McNeil a lancé le ballon dans une boîte occupée et Rodriguez a frappé un tir qui a frappé le dessous de la barre et a rebondi sur la ligne.