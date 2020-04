Rodrygo: «Pelé m’a donné sa bénédiction avant de signer pour le Real Madrid»

Le gamin du Real Madrid, Rodrygo Goes, s’est entretenu avec DAZN dans une interview et a révélé ce qui lui passait par la tête lorsqu’il a appris l’intérêt du Real de l’éloigner de Santos.

«Le Real Madrid est comme le stade Santos de Vila Belmiro, juste un rêve devenu réalité. Quiconque me connaît sait que c’était mon rêve, j’ai toujours regardé leurs matchs », explique Rodrygo à propos de son club actuel.

L’attaquant a également parlé de ses idoles et de ses joueurs préférés qui grandissaient étant enfant à l’académie de Santos.

«Cristiano et Neymar sont des sources d’inspiration pour moi, j’en suis un grand fan. Pelé, Neymar et Robinho comptent beaucoup pour moi et aussi pour mon équipe préférée, qui est Santos. Neymar est le joueur que j’ai suivi le plus mais j’ai eu la chance de les rencontrer tous les trois. Avant de terminer ma signature pour le Real Madrid, j’ai visité la maison de Pelé et il m’a donné sa bénédiction », a révélé Rodrygo.

Ce fut une saison étrange pour le jeune attaquant, qui a commencé à jouer des minutes pertinentes pendant le premier tiers de la saison, mais a ensuite disparu et a commencé à jouer pour le Real Madrid Castilla plus souvent. Mais Rodrygo n’a que de bons mots sur l’entraîneur Zinedine Zidane.

«J’ai une très bonne relation avec Zidane, il savait quand le moment était venu pour moi de monter sur le terrain pour me préparer. Il m’aide, me donne de bons conseils et me dit où et comment améliorer mon jeu. Il me dit aussi quand je fais quelque chose de la bonne façon », a conclu Rodrygo.

L’attaquant brésilien a le potentiel de devenir une star clé pour le Real Madrid à l’avenir et maintenant ce sera au club de lui trouver les minutes dont il a besoin pour continuer à s’améliorer et à se développer en tant que joueur.