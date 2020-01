Rodyrgo: «Zidane m’appelle dans son bureau et explique ce que je peux améliorer tactiquement et techniquement»

Rodrygo Goes s’est entretenu avec ESPN Brésil pour passer en revue ses six premiers mois au Real Madrid, sa relation avec Zidane et comment il se penchera pour aider Reinier dans sa prochaine adaptation à Madrid.

Être un joueur du Real Madrid: «Je regarde le blason du club dans les vestiaires ou sur mon maillot et je pense:« Mec, je suis au Real Madrid! ». Il est important que je garde les pieds sur terre. “

La pénalité de la Super Coupe: «À ce moment précis, vous ressentez beaucoup de pression. J’ai fini par prendre un penalty parce que Kroos m’a nommé et a dit que je devais en prendre un car je les avais bien tirés à l’entraînement. Quand le ballon se levait, j’ai eu peur, mais j’ai vu le ballon entrer et les fans fêter. »

Relation avec Zidane: «C’est un gars très gentil, il me parle toujours et me donne des conseils. Il m’appelle toujours à son bureau et me montre ce que je peux améliorer tactiquement ou techniquement. Il mentionne également ce qu’il a fait quand il a joué et comment cela peut améliorer mon jeu. Il m’a beaucoup aidé. »

Vinicius: «Je me souviens toujours de ma première séance d’entraînement. Je marchais sur le terrain et j’ai demandé à Vini s’il avait été nerveux lors de son premier entraînement. Il l’était, mais lorsque le ballon roule et que vous obtenez vos premières touches, vous vous sentez plus en sécurité. Vini a été très important pour mon adaptation ».

Reinier Jesus: «Quand j’aurai l’occasion de lui parler, je transmettrai ce que Vini m’a transmis. Il n’y a aucune honte à jouer pour Castilla. Je pense que de nombreux joueurs sont passés par là. Casemiro aussi, et maintenant c’est une idole ici ».