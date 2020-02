Roger Marti: Levante ne veut pas le vendre à Barcelone

Roger Marti a récemment été sur le radar de Barcelone. L’attaquant de Levante a été considéré comme un remplaçant d’Ousmane Dembele. Cependant, Marti a parlé de la situation et a précisé que même s’il était intéressé à déménager à Barcelone, Levante ne voulait pas le vendre.

«Finalement, mardi, ils sont entrés en contact avec moi par l’intermédiaire de mon agent (Jose Rodri) et il m’a dit que le Barça s’intéressait à moi. Il est venu à Valence, il a rencontré (avec Quico Catalan) et il m’a dit qu’ils n’étaient pas parvenus à un accord parce que Levante ne voulait pas me vendre. “

«Je ne suis pas impliqué mais je sais que Barcelone était définitivement intéressé. Comme je l’ai toujours dit, je suis vraiment à l’aise ici et calme. Qu’une grande équipe comme le Barça vous veuille est très gentil et cela montre que nous faisons bien les choses. Je ne sais pas comment ça va se terminer mais je suis très content ici. “

Roger Marti | La source

Marti a marqué dix buts cette saison. À 29 ans, il n’est certainement pas l’avenir de Barcelone, mais il pourrait faire l’affaire au milieu de la profondeur décroissante du club.