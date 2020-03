Roger Schmidt entraînera le PSV Eindhoven la saison prochaine

L’Allemand Roger Schmidt, un technicien de Bayer Leverkusen, sera l’entraîneur du PSV Eindhoven la saison prochaine Après avoir signé un contrat de deux ans, le club néerlandais a annoncé mercredi dans un communiqué.

03/11/2020 à 12:46

CET

EFE

Schmidt remplacera Ernest Faber, qui a pris ses fonctions provisoirement après le limogeage de Mark van Bommel en décembre dernier pour les mauvais résultats.

L’accord a été annoncé après des mois de négociations, comme l’a révélé le club lui-même, qui a été utilisé par Schmidt pour analyser l’équipe. L’Allemand s’est rendu au Johan Cruyff Arena d’Amsterdam pour assister à l’Ajax-PSV en février dernier, qui a remporté les locaux 1-0.

” J’AIME LE FOOTBALL SUD ”

“J’ai toujours été captivé par le charme du football néerlandais et je veux vraiment explorer un nouvel environnement. Le PSV est entièrement compatible avec le style de jeu que j’ai en tête, a expliqué l’entraîneur.

Le directeur technique du club, John de Jong, était satisfait de la signature. «Nous aimons dominer tout le domaine et c’est ce que Roger veut réaliser. Quand j’étais éclaireur du PSV, j’ai toujours été impressionné de voir Red Bull Salzburg et Bayer Leverkusen en action. La détermination avec laquelle ils ont attaqué leurs rivaux était brillante, a déclaré De Jong.

BAGAGES EN TANT QU’ENTRAÎNEUR

L’Allemand a réalisé Salzbourg entre 2012 et 2014, équipe avec laquelle il a récolté une Bundesliga autrichienne et une coupe, et a signé les trois prochaines saisons comme entraîneur du Bayern Leverkusen.

L’entraîneur actuel du PSV, Ernest Faber, restera en fonction jusqu’à l’été et continuera dans le club en tant qu’entraîneur subsidiaire, puisqu’il occupait avant le licenciement de Van Bommel.