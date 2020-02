Rojo a canalisé Monty Python dans le choc Ibrahimovic Man Utd

Date de publication: Mardi 18 février 2020 3:43

Marcos Rojo a révélé comment il a failli en venir à bout Zlatan Ibrahimovic dans le vestiaire de Manchester United avant l’intervention de Jose Mourinho.

Le défenseur argentin a rejoint Estudiantes en prêt en janvier après avoir abandonné l’ordre hiérarchique à Old Trafford, tandis qu’Ibrahimovic a quitté United pour LA Galaxy en 2018.

Le Suédois a rejoint l’AC Milan sur un transfert gratuit en janvier dans ce qui était l’un des titres de la fenêtre d’hiver.

Et Rojo a raconté une confrontation qu’il avait eue avec Ibrahimovic lorsqu’ils ont joué ensemble à United, au cours de laquelle il a insulté le “gros nez” de l’attaquant talismanique.

Rojo a déclaré à Cielo Sports, via FourFourTwo: «Zlatan a un caractère fort, m’avait prévenu Ezequiel Lavezzi.

«Je savais qu’il voulait que nous lui donnions toutes les balles, mais pendant une phase de jeu, je l’ai vu le demander et je ne lui ai pas donné. Je l’ai transmis à Paul Pogba.

«Puis il a commencé à me crier dessus, à lever la main et à me dire beaucoup de choses en espagnol et en anglais.

“Je lui ai dit:” Qu’est-ce qui se passe avec ton gros nez? ” Tais-toi…’

«Je savais que s’il me rattrapait, il me tuerait alors la seule chose que je ferais serait de lui faire face.

«Lorsqu’il est entré dans les vestiaires, je lui ai directement dit de fermer la bouche et d’arrêter de crier.

«Nous avons commencé à nous insulter et tous nos coéquipiers nous regardaient.

«Et au milieu, José Mourinho essayait de nous calmer.»