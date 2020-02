Rojo déconcerté par le retour en arrière de Solskjaer sur l’avenir de Man Utd

Date de publication: Mercredi 5 février 2020 5:18

Marcos Rojo a déclaré qu’il «n’a pas compris» les commentaires du patron de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, insistant sur le fait que le défenseur resterait à Old Trafford jusqu’à la fin de la saison.

Ayant fait seulement neuf apparitions pour United toute la saison, Rojo était lié à un éloignement de Manchester en janvier et a finalement scellé un retour de prêt à Estudiantes, où sa carrière a commencé.

Cependant, Solskjaer a été interrogé avant le déménagement et a affirmé que l’international argentin resterait à Old Trafford.

Estudiantes a confirmé le retour de Rojo dans son pays d’origine deux jours plus tard et le joueur de 29 ans a expliqué que le désir de conserver sa place dans l’équipe nationale était la principale motivation derrière le changement de prêt.

“En mars, les qualifications commencent et il est important de suivre le rythme”, Rojo a déclaré une conférence de presse (tel que rapporté par TNT via Sport Witness). “[Argentina head coach Lionel Scaloni] m’a dit que pour être là, je devais jouer, c’est pourquoi mon idée était de quitter Manchester et de prendre ça.

“Quand j’ai eu le OK du club, le premier que j’ai appelé était ma mère et a dit:” Ne dis rien “. Zéro, m’a-t-elle dit.

«Elle a dit à tout le monde, ha. C’était difficile pour le club de rendre mon retour difficile. Nous avions beaucoup parlé.

«C’était lorsque l’entraîneur[[Solskjaer]a dit que j’allais y rester. Quand il a dit cela, c’était déjà avancé. Je ne comprenais pas pourquoi Solskjaer l’avait dit. “

Rojo a récemment révélé qu’il avait reçu de nombreuses offres avant de décider de retourner à Estudiantes.

Il a dit: «Beaucoup de choses se sont réunies. J’ai besoin de jouer, de retourner à mon niveau, a insisté la famille, ma vieille m’a dit de revenir.

«J’ai eu de nombreuses offres pour aller dans d’autres clubs, mais quoi de mieux que d’être à la maison. J’espère être sur le terrain dès que possible. »

