Rolando Schiavi a souligné quel ancien joueur de River aurait aimé lui donner un coup de pied

Rolando Schiavi, ancien footballeur qui a excellé à Boca Juniors sur la base de la férocité de la marque, de beaucoup de sacrifices et d’un grand jeu aérien, il a répondu à une série de questions sur son passé sur le terrain et a laissé plusieurs titres.

En dialogue avec le youtubeur “Ezzequiel”, le “Flaco”, qui a été licencié de son poste d’entraîneur de la Réserve de Boquense après l’assomption de Jorge Amor Ameal à la présidence du club, surpris en affirmant qu’il aurait aimé le frapper. Radamel Falcao García, ancien River Forward.

“Je préfère frapper un bon coup de pied que de lancer une pipe. Celui que j’ai frappé le plus était Tanque (Santiago) Silva et j’aurais aimé donner un coup de pied (Radamel) Falcao“Dit l’homme de 47 ans.

Bien qu’il ait choisi l’entraîneur River Marcelo Gallardo comme meilleur entraîneur de la Super League, Schiavi a assuré que le Boca de Carlos Bianchi battrait le “millionnaire” de la “poupée”. Il n’avait aucune préférence pour choisir Martín Palermo ou Juan Román Riquelme, en gardant les deux, alors que selon sa vision, Carlos Tevez est le meilleur joueur du tournoi en cours.

Enfin, “Rolo” a réuni son XI idéal avec des collègues qu’il avait dans le casting bleu et or: Roberto Abbondanzieri; Facundo Roncaglia, Rolando Schiavi, Nicolás Burdisso, Clemente Rodríguez; Diego Cagna, Leandro Paredes, Walter Erviti, Juan Román Riquelme; Martín Palermo et Marcelo Delgado.