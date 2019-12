Rôle de Riquelme dans la réunion de Boca-Conmebol

Lundi a été une journée très importante pour le nouveau conseil d'administration de La bouche puisque cela a été fait en Asunción, Paraguay, le tirage au sort du Coupe des libérateurs. Mais il a également servi à Conmebol.

Ils y ont voyagé Jorge Amor Ameal et Juan Román Riquelme. Précisément, le tout nouveau président a décrit de façon particulière le rôle de Riquelme. "Le grand constructeur de ponts anti-crack c'était romain "glissé Ameal.

"Nous avons parlé du tirage au sort à venir et de l'avenir. Il y avait une fissure qui devait être surmontée et nous avons voyagé. Le grand constructeur du pont anti-fissuration était Romain, ne correspondent pas au moindre doute. C'est comme ça. Ce qui n'a pas été fait en Argentine les frères paraguayens ont fini par le faire ", a expliqué le propriétaire du club à propos de la réunion qu'il a eue avec Alejandro Dominguez et entreprise