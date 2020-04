“Rôle social, sans la base, le système s’effondre”

ROME. Jour après jour, les rangs des représentants du monde du football augmentent, soulignant l’importance de préserver et de soutenir la Serie C et le monde entier des amateurs, la base du système de football italien qui pourrait subir les conséquences désastreuses de l’arrêt forcé dû à l’urgence coronavirus.

AVIS AUTORISABLES

Deux avis faisant autorité ont été formulés ces derniers jours, Adriano Galliani et Massimo Moratti, l’ancien PDG de Milan et l’actuel PDG de Monza a précisé l’importance de soutenir les clubs en difficulté, repris par l’ancien président inter. «La priorité aujourd’hui est de terminer la saison en toute sécurité, sinon le football italien risque de s’effondrer. Il n’y a pas de gros revenus entre Serie C et D, dans le premier ils sont absents et dans le second très peu. – admet Galliani – En moyenne en C chaque entrepreneur investit 2 millions d’euros par an, pour un montant total d’environ 120 millions d’euros, je crains que beaucoup n’auront pas la force d’investir ces chiffres l’année prochaine “.

FONCTION SOCIALE

Le rôle des catégories mineures n’est nullement négligeable dans l’analyse de l’ensemble du système: “Les séries C et D sont d’une grande importance pour le football italien, elles remplissent une fonction sociale. Dans ces catégories, la différence de salaire entre la première et la dernière est vraiment épouvantable, j’entends parler de licenciements pour ceux qui gagnent moins de 50 mille euros, mais je pense qu’il faudra évaluer la solution qui fera le moins de mal “.

COUPES DONNÉES AUX PLUS FAIBLES

Le PDG de Monza fait écho aux paroles de l’ancien Nerazzurri Moratti: «Je pense que les joueurs sont conscients de la gravité de la situation, donc les chiffres qui vont se sauver des coupes devraient être donnés en faveur de ceux en difficulté, notamment dans les catégories mineures. Je pense que le plus gros problème aujourd’hui est lié aux petits clubs, aux entreprises qui remplissent une fonction sociale et retirent les enfants de la rue. Je suppose que sans toute la base du football, même les meilleurs tournois seraient appauvris et risqueraient de graves conséquences, j’espère donc un examen attentif de l’ensemble du système de football “.