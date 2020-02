Roma a du mal à gagner grâce à Perez, maintenant il doit jouer. Mais le sifflement Pellegrini est un problème | Primapagina

Des trois problèmes structurels qu’il a, Roma le soir de la Ligue Europa a résolu seul: le problème de l’attaque des étrangers. Il l’a résolu, on ne sait pas comment momentanément, avec le choix se fait sur l’axe Perotti-Carles Perez. L’axe, le binôme sur lequel la Roma a gagné le match. Laborieusement, laborieusement mais il l’a gagné.

Perotti-Perez au lieu de Kluivert-Under. Perotti-Perez, c’est-à-dire quelque chose de plus concret que le juste milieu éternel, de la planète gazeuse sur laquelle Kluivert et Under vivent et jouent (les Néerlandais, cependant, moins pires que les Turcs). Les deux joueurs ont un demi-jeu stable oui et un demi-jeu non. Complètement inachevé.

Perotti et Carles Perez attaquent les attaquants suffisaient pour Gand, On ne dit pas qu’ils suffiront au championnat. On ne dit pas non plus qu’ils suffiront pour le retour en Belgique. Mais je suisou une tentative concrète d’affronter et de résoudre l’un des problèmes structurels de Rome.

Les Roms gardent les deux autres problèmes, aucune solution en vue. Sauf que ce soir, Gand à Rome les a épargnés, comptant peut-être sur les faire payer pour le retour.

Le problème structurel des Roms est le problème non résolu de se défendre dans les couloirs latéraux. Ni Kolarov, ni Santon, ni Spinazzola, ni Florenzi quand il y en avait, encore moins Bruno Peres … Rome n’a pratiquement jamais bien défendu à l’extérieur (avec des répercussions évidentes sur l’ensemble de la défense). Pas depuis hier, mais depuis le début de la saison. Kolarov, Spinazzola, Santon, Florenzi … quand ils ont bien joué, ils ont joué à l’offensive, presque jamais en défense. Même le soir de la Coupe, même à Gand, seulement que Gand n’avait pas la force, l’envie, le plan pour en profiter.

Et le troisième problème structurel de Rome: sortir d’en bas sans perdre le ballon et sans le gaspiller. Qui donner le ballon hors défense, qui a le pied et la vision pour faire de ce ballon une action? À un moment donné du championnat, Diawara était cet homme. Diawara est blessé, personne ne sait depuis combien de temps. Cristante et Veretout ne sont pas des hommes pour cela. Dire que ce n’est pas les rejeter, mais créer des jeux n’est pas leur métier. Mais Roma le ballon sortant de la défense le livre presque exclusivement à Cristante qui fait ce qu’il peut.

Problèmes structurels, au moins deux sur trois, qu’après cette victoire sur Gand, Rome se tient plus ou moins telle quelle, peut-être parce qu’il n’y a pas de solution au sein de l’effectif disponible. Mais une victoire n’est jamais qu’un bouillon tonique. Une victoire est une leçon et une opportunité. Le jeu des leçons en a donné de nombreuses et claires.

Dix premières minutes de peu, puis l’erreur de dribble de Gent, Dzeko reprend le ballon, sert avec une précision magnifique Carles Perez qui marque admirablement. Donc, pendant encore 20 minutes, la Roma mérite le but qu’elle a déjà atteint. Mais environ une demi-heure le jeu s’incline, Rome se contracte, se rétracte, derrière ils le combinent à plusieurs reprises. La fin de la première mi-temps ayant encore l’avantage vient avec un soupir de soulagement évident.

Puis nous recommençons avec appréhension. A la minute 10 de la reprise que nous subissons, nous souffrons déjà. De temps en temps, les Roms attaquent, mais toute l’équipe est haletante, haletante, hésitante. Il reste une demi-heure, maman, combien de temps le jeu est encore! À la minute 20, c’est presque un siège de Gand, heureusement leur Depoitre mange le deuxième des buts qu’il aurait pu réaliser.

Aux problèmes structurels de Rome s’ajoute, évident, macroscopique, une Pellegrini anonyme, abulique, déphasé. Et c’est déjà trois matchs. Le stade, une partie, impitoyable, siffle quand il sort. Ce n’est pas juste, mais le problème est là. Et toujours un Kolarov fatigué, un Spinazzola à chaque minute plus confus. Plus que le Gent qui pouvait marquer, le sentiment est celui de Rome qui peut être marqué. Arriver à la fin des temps est un mélange d’anxiété, d’incertitude et d’essoufflement. Même si la Roma récupère les dernières minutes en attaquant, jusqu’à la dernière littéralement selon l’équipe, le banc et le stade craignent le nul.

Un avantage sur un seul but au match aller ne garantit certainement pas le passage du tour, la Roma vue en Coupe ne semble pas la prendre, comme on dit, à domicile en jouant contre Lecce. Mais Rome a gagné, la musique qui accompagne la victoire a résonné, l’un des trois problèmes peut être résolu, un second peut être résolu par les retours quand ils arrivent, pour le troisième il n’y a pas grand-chose à faire. Nous devons être capables de nous satisfaire: Rome a gagné et ces jours-ci ce n’est pas une nouvelle fréquente.

LA TABLE

Roma-Gent 1-0 (première mi-temps 1-0)

Buteurs: 13 ‘Perez

Passe décisive: 13 ‘Dzeko

Ammonites: 35 ′ Bezus, 65 ′ Smalling

Rome (4-2-3-1): Lopez; Spinazzola (69 ′ Santon), Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini (79 ′ Mkhitaryan), Perotti (81 ′ Kluivert), Dzeko. Tous.: Paulo Fonseca.

Gent (4-4-2): Kaminski; Lustig, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Kums, Owusu, Bezus (74 ′ Chakvetadze), Odjidja-Ofoe; Depoitre, David. Tous.: Jess Thorup.

Arbitre: Kobakov