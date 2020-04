La Gazzetta dello Sport souligne que la Roma a l’intention de protéger Nicoló Zaniolo, qui est lié à l’entité “giallorossa” jusqu’en 2024 avec un salaire de 1,5 million d’euros par saison, avec un contrat plus long et plus lucratif. Le futur accord garantirait au joueur une compensation d’environ 2,5 millions par cours.