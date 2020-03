Roma, fou 4-3 à Cagliari: but, une mauvaise sanction et le double de Kalinic REGARDEZ LES FAITS SAILLANTS | Serie A

Match fou à la Sardaigne Arena entre Cagliari et Rome. Les Sardes ouvrent avec Joao Pedro, un doublé de Nikola répond Kalinic, Justin Kluivert, après avoir pris une barre transversale, le trio tombe; mais les Sardes sont de retour dans le match avec le premier but italien de Gaston Pereiro. Après? Non, parce que Roma, avec Mkhitaryan, fait 4-2, avec l’équipe de Maran répondant à la 89e avec Joao Pedro. Au triple coup de sifflet se termine 4-3 pour les Giallorossi, toujours à la poursuite d’Atalanta.