Roma-Friedkin, est-ce fait ou non? Des doutes du Texan à la hâte de Pallotta, voici la situation | Primapagina

Tout est fait, en effet non. La tragédie du coronavirus, et pas seulement, est à l’origine de la négociation (temporairement) sautée pour vendre Rome à Dan Friedkin. Au moment de la signature du contrat de transfert préliminaire, en effet, il y avait encore de la distance sur l’évaluation de l’ensemble de l’actif estimée par Pallotta et les actionnaires au moins 700 millions (y compris la dette). Différences qui pouvaient être déposées, mais ensuite la pandémie a explosé et tout est resté encore plus difficile. Alors que certaines négociations dans le reste du monde ont repris (voir transfert Fiat-Chrysler ou Newcastle), le transfert de Rome au magnat texan connaît un longue période de réflexion. Plus d’un mois après les dernières réunions préparatoires à la signature des avant-contrats, il n’y a pas eu de contact officiel. DATE LIMITE – Il n’y a pas de date limite précise car Pallotta veut toujours vendre des Roms et retourner à son entreprise américaine. Pour abandonner, cependant, vous avez besoin d’un acheteur. Friedkin, qui voit des affaires liées au tourisme, le stade et la Ryder Cup s’éloigner dans la capitale, médite. L’intention de pénétrer le marché italien du football existerait toujours, mais la situation après la pandémie est bien pesée. En fait, les effets économiques pourraient être dévastateurs. Friedkin se demande: cela vaut-il encore la peine? Certainement pas les chiffres de la négociation précédente. Dans le cas où les deux parties devraient (conditionnelles plus que dues) à la table, il sera nécessaire de recommencer à partir d’une base de 500 millions.

Le prochain bilan se terminera cependant en rouge et un autre sera probablement nécessaire à l’avenir augmentation de capital après la souscription complète de l’actuel, pour un maximum de 150 millions, qui sert à couvrir les pertes passées. Pallotta et ses actionnaires devront donc garantir la liquidité dans tous les cas. Ce qui semble maintenant certain, c’est que la prochaine saison sera programmée (avec baisse des salaires et réduction des effectifs) par la direction actuelle étant donné que l’accord avec Friedkin ne serait guère conclu d’ici la fin de l’été. mais Pallotta, en plus de Goldman Sachs, regarde également autour de toute nouvelle offre. Le renouvellement du marché du football pourrait également attirer d’autres investisseurs étrangers, peut-être convaincus par la baisse des prix des négociations.