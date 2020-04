Roma mis aux enchères: Milan est sérieux, mais Ancelotti et Monchi … | Primapagina

Cengiz Under sera parmi les pièces consommables sur le prochain marché pour obtenir de précieux gains en capital. Le Turc n’a pas fait comme prévu ces derniers mois, mais a toujours un marché équitable compte tenu de l’âge (22 ans) et des compétences techniques indéniables. Cependant, Fonseca préfère Kluivert et à l’avenir veulent lancer Carles Perez qui au moins du point de vue du personnage semble en avance sur Under.

À L’ÉTRANGER – Au premier rang pour Cengiz, il y a«Everton par Ancelotti. Carletto est un grand admirateur du turc depuis l’époque de Naples et le voit bien dans son échecs offensif. Il y a quelques mois, les Roms ont tiré haut (40 millions), mais maintenant ils savent qu’ils doivent réduire leurs demandes, peut-être en échange Kean qui souhaite rentrer en Italie. Ceux qui parsèment Under sont également Monchi qui l’a amené en Italie dans son expérience à Rome. Le ds du Séville il pourrait faire une double demande concernant le retour des Turcs et des Florenzi à Valence.

PISTE ITALIENNE – Il y a aussi la possibilité que Under puisse rester en Italie car ils le veulent Naples et Milan. Un échange (pas au pair) pourrait avoir lieu avec les Napolitains puisqu’à Rome intéressé par Hysaj. Un peu comme ce qui s’est passé l’été dernier pour Diawara-Manolas avec une contribution économique de 15 à 20 millions en faveur des Giallorossi. Le club le plus proche de la dernière fenêtre du marché turc était cependant AC Milan. L’échange avec Suso n’a pas été couronné de succès, mais l’été les Rossoneri ont l’intention de se rattraper avec une offre de 20 millions d’euros.