Roma-Parme les 17 juin et juillet: voici le calendrier Giallorossi en été

“La reprise des championnats début mai était peut-être une vision trop optimiste.” Le ministre l’a dit hier Spadafora après avoir participé au Conseil Coni. Les données par contre laissent peu de place aux interprétations: la courbe de contagion ralentit, mais pas assez et surtout en Lombardie. C’est pourquoi pendant des jours un nouveau glissement du Serie A. L’hypothèse la plus probable aujourd’hui est qu’elle recommencera le 3 juin (à huis clos) en concourant d’abord pour les championnats puis pour les coupes européennes. Ce faisant, vous pourriez terminer la saison 19-20 à la mi-août et penser à recommencer à la mi-septembre avec la nouvelle.

AMARCORD – Si cette solution passe Rome prendrait le terrain le week-end du 3 juin contre Sampdoria par Ranieri, mais le nouveau format mettrait les Giallorossi devant un souvenir très cher aux clubs et aux supporters: le défi de l’Olimpico contre le parme aurait lieu le 17 juin. Pas une date aléatoire car elle coïncide avec celle du dernier championnat de Giallorossi en 2001. Une coïncidence est claire, mais ce serait aussi un vrai plongeon dans le passé le considérant comme la dernière saison de Serie A qui s’est terminée en juin était celle de 2000-01.

CONTRATS – Les circonstances sont cependant nettement différentes. Aujourd’hui, pour dicter ces conditions, coronavirus qui annulera également le plan de contrat des joueurs avec la Fifa forcée d’accorder une prolongation pour tous ces joueurs expirant le 30 juin 2020. Roma-Inter de 27, en fait, représenterait le dernier match en jaune et rouge pour des joueurs comme Smalling, Mkhitaryan et Zappacosta, beaucoup d’autres reviendraient Florenzi ou Schick. Une situation qui deviendrait insoutenable pour tous les clubs. C’est pourquoi une solution transversale sera obligatoire dans toute l’Europe.

TRANSFERT ET COUPES – Une course contre la montre donc pour changer les règles du jeu et terminer une saison en 39 jours en jouant 12 matchs. La ruée finale pour la Roma verra également un obstacle supplémentaire. Sur les quatre matchs programmés en juillet, trois seraient à l’extérieur (Spal, Turin et Juventus). En effet, il fallait initialement libérer le stade olympique pour l’Euro 2020 en vue des débuts bleus du 12 juin contre le Turquie. Maintenant, le problème ne se pose pas avec le football, mais avec les concerts pensez à celui de Cremonini prévue le 10 juillet. Mettez le mot de passe sur la Serie A, il sera temps pourLigue Europa. La saison se terminera lorsque les Roms quitteront la compétition. Date du 15 août dernier.