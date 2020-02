Roma s’effondre: le spectacle de Sassuolo se termine 4-2 REGARDEZ LES FAITS SAILLANTS | Serie A

Une Rome méconnaissable, un Sassuolo pétillant: le groupe De Zerbi surprend Fonseca et bat les Giallorossi 4-2. Super départ des hôtes, qui continuent à la 7e minute avec un superbe but Caputo. À 16 ‘encore Caputo, bon pour terminer une belle action chorale du neroverdi. Mais ce n’est pas fini: le 26 ‘vient le trio de Djuricic. En seconde période, les Roms tentent de se réveiller: Dzeko marque le 3-1, mais son reste en dix pour l’expulsion de Pellegrini. Les Giallorossi parviennent encore à raccourcir grâce à la rigueur de Veretout (73 ‘), mais une minute plus tard c’est boga d’abandonner le poker décisif.