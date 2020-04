Romagnoli dans les sites touristiques du Latium

En cette période très difficile pour notre pays et notre championnat à cause du Coronoavirus, entre controverses, tensions et doutes, plusieurs entreprises se tournent déjà vers l’avenir et se montrent très actives sur le marché. Parmi ceux-ci figure le Lazio par Inzaghi dont le président, Claudio Lotito, fait tout pour empêcher la suspension de la Serie A. Le club biancoceleste est également à la recherche de profils pouvant le rendre encore plus compétitif pour la prochaine saison.

Tare essaie pour Romagnoli

Selon Calciomercato.com l’intérêt du réalisateur Igli tarer pour Alessio Romagnoli, défenseur né en 1995 qui a grandi dans l’équipe de jeunes de Rome mais qui a toujours été fan de Lazio. Ce serait un coup très important, cela garantirait à Inzaghi d’avoir deux meilleurs joueurs en défense (l’autre est Acerbi) et cela ferait aussi baisser l’âge moyen de ce département. Pour le moment, il n’est pas facile d’établir lesquels peuvent être méthode d’achat et à peine le Milan va le laisser partir. Il sert certainement une offre importante et la possibilité d’insérer une contrepartie reste à évaluer. Rien de sûr donc, seulement la certitude que Lotito veut agrandir encore plus cette Lazio.