Romagnoli, Gullit, Ronaldinho et Bale: voici eStars, les équipes de champions s’affrontent sur Fifa 20 | Esports

de balle à Ronaldinhoen passant Gullit et Romagnoli: les équipes de champions de football s’affrontent Fifa 20. Avec une déclaration officielle, Pro2Be Esports annonce la naissance du Ligue eStars:

Pro2Be Esports est heureux d’annoncer la naissance de la Ligue eStars! Le premier tournoi réservé exclusivement aux équipes d’esports fondé par de grands sportifs se tiendra du 20 au 22 avril.

Le tournoi, basé sur le jeu vidéo FIFA20 et le mode Fifa Ultimate Team, prévoit la participation de 6 équipes d’esports de 6 grands joueurs pour la première fois. Les Ellevens de Gareth Bale, l’équipe NoFuchsGiven de Cristian Fuchs, le R10 de Ronaldinho, Équipe Gullit, l’équipe Amelia et AR13 de Alessio Romagnoli.

Un mélange parfait de force et de technique sur et hors du terrain de jeu virtuel, les trois jours stellaires se dérouleront en ligne et exclusivement sur la plate-forme PS4. Un mini championnat où seuls les quatre premiers entreront dans la prochaine étape. Futxfan, le portail de référence de la communauté FIFA en Italie, sera la plateforme officielle de matchmaking de la Ligue eStars. Tous les défis seront joués en “Best of 2” à l’exception de la finale qui se jouera en Bo3. L’initiative aura une couverture étendue sur les médias sociaux pour tous les protagonistes et sera diffusée en direct sur la chaîne T13 d’AR13.