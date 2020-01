Rome 1-1 Lazio

La Rome et le Latium égalité dans le duel qui s’est tenu ce dimanche dans la Olimpico Di Roma. Les deux équipes sont venues gagner leurs derniers matchs. La Rome est venu rencontrer les tempéraments renforcés après avoir remporté la victoire par 1-3 contre le Gênes. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Latium il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre Sampdoria à la maison et Naples dans son fief, 5-1 et 1-0 respectivement et a connu une série de 11 victoires consécutives. Avec ce score, l’équipe romaine était en quatrième position, tandis que le Latium, pour sa part, est troisième à l’issue de la réunion.

La première partie de la réunion a commencé positivement pour l’équipe locale, qui a inauguré la lumière dans le but de Edin Dzeko à la 26e minute. Il a égalé le set de blanquiceleste à travers un peu de Francesco Acerbi à 34 minutes, concluant la première période avec un 1-1 au tableau d’affichage.

Aucune des équipes n’a eu de chance pour le but en seconde période et donc le temps réglementaire s’est terminé avec le résultat de 1-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Diego Perotti, Aleksandar Kolarov et Javier Pastore remplacer Justin Kluivert, Davide Santon et Jordan Veretout, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Patric Gabarrón, Marco Parolo et Felipe Caicedo, qui est entré par Luiz Felipe, Luii Alberto et Joaquin Correa.

L’arbitre a décidé de réprimander six joueurs. Du côté des locaux le carton jaune est allé à Edin Dzeko et Aleksandar Kolarov et par le Latium exhorté à Luiz Felipe, Sergej Milinkovic-Savic, Senad Lulic et Ciro Immobile.

Après avoir terminé le match avec cette cravate, le Latium Il s’est classé troisième du tableau avec 46 points, en Ligue des champions. De son côté, le Rome Ce point atteint, il atteint la quatrième place avec 39 points, en position d’accès à la Ligue des champions, après le duel.

Le lendemain, l’équipe de Paulo Fonseca fera face à Sassuolotandis que le Latium sera mesurée par rapport à la SPAL.

Fiche techniqueRome:Pau López, Davide Santon (Aleksandar Kolarov, min.83), Gianluca Mancini, Chris Smalling, Leonardo Spinazzola, Cengiz Under, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Jordan Veretout (Javier Pastore, min.90), Justin Kluivert (Diego Perotti, min. .81) et Edin DzekoLatium:Thomas Strakosha, Stefan Radu, Francesco Acerbi, Luiz Felipe (Patric Gabarrón, min. 46), Manuel Lazzari, Lucas Leiva, Luii Alberto (Marco Parolo, min. 71), Sergej Milinkovic-Savic, Senad Lulic, Joaquin Correa (Felipe Caicedo , min.76) et Ciro ImmobileStade:Olimpico Di RomaButs:Edin Dzeko (1-0, min. 26) et Francesco Acerbi (1-1, min. 34)