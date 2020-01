Rome à deux pas de Carles Perez de Barcelone

Carles Perez, attaquant du Barcelone, est à une étape de l’habillage de la chemise Rome. Après l’issue négative de la négociation qui aurait conduit Matteo Politano en jaune et rouge et autres pentes de gradient, par conséquent, le directeur Gianluca Petrachi fronde sur la jeune perspective catalane.

La situation

Selon Sky Sport, la classe 1998 représente le profil numéro un des Roms en remplacement de Nicolò Zaniolo. Dans la saison en cours, il a disputé 12 matches entre la ligue et les coupes, marquant deux buts (dont un à l’Inter en Ligue des champions) et fournissant trois passes décisives. La formule de transfert la plus probable est la prêt avec droit de rachat et éventuellement controriscatto.