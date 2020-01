Rome, à Parme l’épreuve du “9”

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

Envoi de la demande …

© photo par Antonello Sammarco / Image Sport

la Rome il a fait son choix. Petrachi dit au début du marché que Kalinic n’aurait pas été remplacé et après lui, le Croate a également reçu l’approbation publique de Fonseca. Bien sûr, moins cher que le choix tactique. Selon les paramètres du club Giallorossi, il était pratiquement impossible de prendre un député Dzeko. Ceci, combiné avec un esprit différent mis en formation par l’avant-centre ex Atletico Madrid, a conduit le club à le confirmer. Aidé par la disqualification du Bosniaque, il sera sur le terrain en entrée contre parme. Cela ne lui était pas arrivé depuis Marassi contre le Sampdoria. À cette occasion, il a joué à cause de la fracture de la pommette subie par Dzeko. La malchance a toutefois signifié que dans le même match Kalinic s’est cassé la tête du péroné. Arrêt pendant un mois et demi et condition sportive à régénérer.

boulimie – La tête doit également être revitalisée. Car dans deux jours ce sera une année exacte sans buts pour l’attaquant croate. Le dernier est arrivé le 18 janvier à Copa del Rey et l’espoir est que cela apportera le bon Coupe d’Italie. Mais la boulimie des buts n’affecte pas seulement l’attaquant de Giallorossi. Analyser les milieux de terrain qui prendront le terrain demain (Perotti, Under et Pellegrini), il est clair que le problème du but est enraciné à la base de l’équipe. Au cours des 365 derniers jours, ces joueurs, unis à Kalinic, n’ont marqué que 15 buts. Neuf de ces derniers ont été faits par les huit argentins (bien que sept sur penalty et seulement deux sur action). Under doit également être retrouvé, qui a disparu des tables des buteurs après la première journée face à Gênes, tandis que Pellegrini dans cette première partie de saison semble être plus généreux que les passes décisives que les buts. Ce soir sera un véritable test décisif. Fonsecapar conséquent, cherchez d’autres solutions a Zaniolo et Dzeko même s’il n’y a pas beaucoup de temps pour les expérimentations, surtout dans une compétition comme la Coupe d’Italie. Trophée dont les fans raffolent et qui a donné plus de soirées à Rome ces dernières années.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

16.01 08:30 – Rome, l’épreuve du “9” à Parme

16.01 08:15 – Atalanta, ombres pour les Francs: la “Déesse” sort des insultes à Gasperini

16.01 08:00 – Biglia, Suso et Piatek: Milan non stop sur le front des ventes

16.01 07:51 – Claudio Nassi: attention à Lotito!

16.01 07:45 – Beaucoup de réponses en AC Milan Cup. Piatek revient pour tirer

16.01 07:30 – Naples, après Lobotka, les sorties sont nécessaires pour débloquer une autre arrivée

16.01 07:15 – Turin, opération de compensation commencée

16.01 07:00 – Inter, un janvier à ne pas perdre: la confiance pour le coup d’État d’Eriksen grandit

16.01 06:50 – TMW RADIO Di Gennaro: “Iachini a changé sa mentalité à la Fiorentina”

16.01 06:45 – Juve, CR7 vise le sixième ballon d’or: Sarri se déclare le premier ailier

16.01 06:30 – Coupe d’Italie, les quarts de finale sur Raiuno: ça commence le 21 janvier

16.01 06:25 – TMW RADIO Fabrizio Ferrari: “J’aurais aimé revoir Vidal en Italie”

16.01 06:15 – SONDAGE Eriksen est-il l’achat dont Inter a besoin pour le Scudetto?

16.01 06:10 – TMW RADIO Gandini: “Milan fait ce qu’elle voulait faire en été”

16.01 03:30 – Ciel ou DAZN? L’émission de Serie A TV du 20 au 22ème jour

16.01 01:00 – Marché non stop – Indiscrétions, négociations et historique du 15 janvier

16.01 00:45 – Machin: “Je ne sais rien de SPAL. Je pense que je reste à Pescara”

16.01 00:38 – TMW Du voyage d’Ausilio à la conversation entre Conte et Lippi: le point sur Inter

16.01 00:30 – Arsenal sur Stones et Kessie? Arteta: “Il n’y a rien pour le moment”

16.01 00:27 – Sarri chouchoute Dybala: “Le football mondial marquera dans les années à venir”

16.01 00:18 – Milan, Sous le but. L’idée d’échange avec Suso ne se fixe pas

16.01 00:15 – Ds Chievo: “Je ne connais pas l’écriture privée avec Inter pour Pinamonti”

16.01 00:05 – Juve, Sarri: “Il est normal que l’Inter essaie tout pour aller au sommet”

15.01 23:59 – Lecce, nouvelle idée pour la médiane: Barak demandé à l’Udinese

15.01 23:58 – Udinese, Nestorovski: “Juventus des champions, résultat lourd”

15.01 23:57 – Milan, un jeune profil pour remplacer Rodriguez: Robinson ou Hickey

15.01 23:55 – Sarri profite de la HD: le premier objectif est le manifeste de l’accord Higuain-Dybala

15.01 23:54 – Fiorentina, Commisso: “Meilleure course de la saison, mets-y ton cœur”

15.01 23:50 – Rome, pour l’aile gauche apparaît le nom de Borna Sosa

15.01 23:45 – Naples, Watford sur Ghoulam. L’alternative Ricardo Rodriguez est floue

1er étage

Il tient un kiosque à journaux à Sant’Agostino, à Pistoia. Son nom est Paolo Bonacchi, il est fan de Lazio. En juillet, lors de la campagne shopping, en passant, j’ai répété: “Attention à la Lazio”. Il avait l’air incrédule, il pensait que je plaisantais. Il n’en a pas été ainsi pour diverses raisons. L’équipe était la même, …