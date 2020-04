Prêt de Rome à Almeria, Ante Coric le club militant de la Segunda División espagnole n’est pas convaincant non plus. Selon ce qu’écrit le portail ideal.es, le club ibérique voudrait renégocier le prix du rachat de la carte croate. Il y en a trop, en effet, les six millions d’euros fixés en été pour un joueur qui n’a jusqu’ici récolté que 13 apparitions.