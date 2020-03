Rome, avec les Américains, le coût du personnel a augmenté de 72,7%. En juin il faudra couper

la Serie A on ne sait pas quand il reprendra, les contrats des joueurs expirant le 30 juin pourraient être prolongés et le transfert de propriété des Roms est en attente. C’est un moment où «surfer à vue» est presque un euphémisme. Cependant, une chose semble certaine: Pallotta ou Friedkin, l’entreprise devra réduire ses engagements sur la montagne. L’estimation, grosso modo, doit être une économie d’environ trente millions. A cet égard, la direction actuelle est déjà à pied d’œuvre pour tenter de “disposer” de certains contrats budgétaires décidément lourds et peu fonctionnels pour le projet technique de Fonseca. Voir les différents Fazio, Pastore, Perotti, Jesus et Nzonzi, qui reviendra du prêt. Dans les derniers états financiers, qu’au 30 juin 2019, en effet, le poste «charges de personnel» se montait à 184 420 000 euros. Sur ce chiffre, outre les joueurs et le personnel technique (qui représentent 87,7% du total), les salaires des managers et des salariés doivent également être calculés.

COMPARAISON – Friedkins’il réussit à acquérir As Roma, plus d’une douzaine de managers et surtout 176 profils d’employés seront sur la liste de paie. Une croissance effrayante si l’on pense à comment, Di Bendetto d’abord et Pallotta ensuite, ils avaient trouvé le club après la vente de la famille Sensi. Il y avait quatre managers, alors que 57 salariés, ce qui ressort clairement des comptes qui, au 30 juin 2011, au poste «charges de personnel», s’élevaient à 106 814 000 euros. En neuf ans de gestion américaine, il y a donc eu une augmentation de 72,7% des coûts des salaires pour les joueurs, les managers et les employés. Une augmentation qui va de pair également avec la croissance des revenus et un meilleur chiffre d’affaires, mais qui nécessite encore une intervention en fin de saison pour alléger un budget qui n’aura pas les revenus de la Ligue des champions et aussi les revenus des droits de télévision et de billetterie seront beaucoup plus faibles en raison de la coronavirus.