Selon ce que rapporte la Gazzetta dello Sport, il y aurait aussi Rome parmi les prétendants de Mario Gotze, attaquant expirant avec le Borussia Dortmund et intéressé à jouer dans notre ligue. Le joueur qui a remporté la Coupe du monde avec l’Allemagne en 2014 aime aussi Naples et l’Inter, mais le Giallorossi aurait déjà entamé les premiers contacts avec son agent pour comprendre la faisabilité de l’accord et pour bien se positionner dans la course à sa carte.