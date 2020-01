Rome, besoin d’un milieu de terrain. Mandragora offerte, tentation de Nzonzi

SONDAGE

La Juve sur le marché: est-ce la bonne décision?

Avec le double KO de Diawara et Zaniolo, l’entraîneur de la Roma Paulo Fonseca il a demandé à l’entreprise des renforts dans la médiane. Au fil des pages de La Gazzetta dello Sport arrive Villar d’Elche, mais le jeune Espagnol serait arrivé quel que soit le cas de Diawara. Il a été offert Mandragora, mais la Fiorentina est également sur le joueur. L’Inter a proposé Vecino, mais net de la froideur des relations entre ses entreprises après l’affaire Spinazzola, l’Uruguayen s’en moque.

Nzonzi tentation – Mais le fait que le département ait besoin de renforts montre également la tentation qu’il y a à Trigoria de ramener Nzonzi à la base, après la rupture avec Galatasaray. Les Français aiment aussi Rennes et West Ham, mais le retour reste une hypothèse, bien que très difficile.

